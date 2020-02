Safer Internet Day 2020: Szülőknek szóló weboldalt készít az NMHH a biztonságosabb internetezés támogatására

Február 11-én, a biztonságosabb internet napján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nyilvánosságra hozta Internet Hotline nevű jogsegélyszolgálata tavalyi statisztikáit, amely szerint egyre több, a gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló tartalomról kapnak jelzést. A hatóság egy ízelítő videót is készített, amellyel a szülők figyelmébe ajánlja a biztonságosabb netezést támogató oldalát, amely a Gyerekaneten.hu címen indul el március 1-jén.

Tavaly 824 bejelentés érkezett az NMHH Internet Hotline jogsegélyszolgálatához internetes jogsérelmekről, 13 százalékkal több, mint az előző évben. Új trend, hogy közülük 2019-ben a legtöbb (276 db) a pedofil tartalom kategóriába esett, míg nagyjából fele ennyi bejelentés szólt hozzájárulás nélkül közzétett tartalmakról (148 db) és az adathalász tartalmakról (142 db).

A gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő anyagokról szóló bejelentések száma jelentősen, háromszorosára nőtt 2018-hoz képest. Az ebbe a kategóriába tartozó bejelentések közel harmada minősült feltételezhetően gyermekpornográfiának. Ezeket az eseteket a hotline munkatársai további intézkedésre elküldték a Nemzeti Nyomozó Irodának (NNI) vagy – ha a tartalom külföldi szerveren volt – a hotline-okat összefogó ernyőszervezet, az INHOPE rendszerén keresztül továbbították az érintett országok hotline-jainak. A 2019-ben érkezett kiemelkedően sok bejelentett gyermekpornográf tartalom az erősödő hazai netezői odafigyelés mellett azzal is magyarázható, hogy a Kanadai Gyermekvédelmi Központ (Canadian Centre of Child Protection) projektje, az Arachnid automatizált alkalmazás többször is jelentős mennyiségű tartalmat továbbított a világ hotline-jainak.



Március 1-jével indul a Gyerekaneten.hu: hogy jobban értsük, miről beszél a gyerek (a neten)

Az NMHH március 1-jétől elindít egy weboldalt, amely a Gyerekanaten.hu címen a szülőkhöz szól, és rövid, világos szócikkek formájában magyarázza el azt a sok furcsaságot, amiről a gyerekeik online tapasztalataik kapcsán beszélnek. Az oldal megismertetésére – egyben a biztonságosabb internet napjának idei témájához, az online identitáshoz kapcsolódva – az NMHH készített egy 15 másodperces videót. Ebben visszabontják egy lány közösségi médiás fotóját, míg a jellegzetes beállítások, szűrők és matricák mögül előtűnik egy valóságos gyerek. A készítők azt a távolságot érzékeltetik ezzel, amely a közösségi médiában szinte természetes módon létrejön az online és a valóságos identitás között. Az NMHH azt javasolja a szülőknek, hogy beszélgessenek a gyerekeikkel arról, milyen képet alkotnak másokról online megjelenésük alapján, és ők milyennek mutatják magukat az interneten. A Gyerekanaten.hu ízelítő videója itt érhető el: www.nmhh.hu/onlinearcok.

Az Internet Hotline-ról

A 2011 óta működő Internet Hotline (IH) az NMHH jogsegélyszolgálata, amely internetes jogsérelmek orvoslásában segít a bejelentőknek. Az ügyintézés nem hatósági eljárás, az IH levélben kéri a jogsértő tartalmak eltávolítására a tartalom- vagy tárhelyszolgáltatókat. A hotline-hoz 2011 óta több mint ötezer bejelentés érkezett. Az Internet Hotline nem gyűjt adatokat a bejelentőiről, akár névtelenül is segítséget kérhet bárki a bejelentő felületen vagy e-mailben (internethotline@internethotline.hu). Az Internet Hotline bejelentési felülete itt érhető el: www.nmhh.hu/internethotline.