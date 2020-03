Rövid piaci krízis után pozíciójának további erősödésével számol az AutoWallis

Piaci súlyának erősödésére, új akvizíciós lehetőségekre számít hosszabb távon az AutoWallis Nyrt. a koronavírus hatására kialakult sokk utáni gazdasági környezetben – nem alábecsülve az átmeneti visszaesés mindenkit érintő terheit. A tőzsde autóipari vállalatának értékelése szerint a jelenlegi átmeneti lefagyást követően olyan új, előnyös lehetőségek nyílhatnak meg tavaly meghirdetett stratégiájának megvalósítása számára, melyek tovább erősíthetik piaci pozícióját. Az AutoWallis Igazgatósága a korábban kapott sajátrészvényvásárlási felhatalmazás alapján a tervezett tranzakcióihoz saját részvény vásárlást tervez.

Az AutoWallis Nyrt. rövid távon a koronavírus-járvány megakadályozása érdekében hozott korlátozó kormányzati intézkedések jelentős negatív gazdasági hatásaira számít, de a vállalatvezetés jelenlegi értékelése alapján a krízist követően megnyíló akvizíciós lehetőségek tovább erősíthetik a társaság piaci pozícióját. A szalonlátogatások számában csak az utóbbi héten érzékelhető visszaesés, míg a megrendelések esetében a hatás később jelentkezhet. A vizsgált forgatókönyvek csak a vásárlások különböző mértékű elhalasztásával számolnak, különösen az AutoWallis csoport tagjai által forgalmazott prémium kategóriájú autók szegmensében. Ezt támasztja alá a Kínában a napokban újranyitott autószalonok körében végzett felmérés, amely a teljes leállás után 53 százalékos látogatottságot mért, míg éves szinten mindössze 10 százalékos visszaesést vetít előre (https://www.autonews.com/china-commentary/handicapping-how-fast-market-will-recover). Az átmenetileg visszaeső értékesítés és a turizmus leállása miatt leginkább érintett autókölcsönzés lassulásának negatív hatásai érezhetőek, ugyanakkor a szervizszolgáltatások a megszokott rend szerint folynak ma is.

Az autógyártók e héten bejelentett, ideiglenesre tervezett leállásai a jelenleg még zavartalan készletellátásában a későbbiekben okozhatnak átmeneti fennakadásokat, de a korlátozó intézkedések visszavonása után a vásárlói aktivitás visszatértével párhuzamosan az ellátási láncok is várhatóan hamar helyreállnak. Mindazonáltal, a vállalati szektor egészéhez hasonlóan a koronavírus megfékezésére hozott intézkedések következményei érinteni fogják nemcsak az autógyárakat, hanem az értéklánc további szereplőit is. Mindez a piac kisebb, kevésbé tőkeerős szereplőit kedvezőtlenebbül érintheti, így a tőkeerős AutoWallis stratégiájának megfelelően felkészül arra, hogy a normál üzletmenet helyreállása után akvizíciókat hajtson végre. Az AutoWallis Igazgatósága a közgyűlési felhatalmazás birtokában sajátrészvény-vásárlást tervez, és az így megszerzett részvényeket későbbi akvizíciókhoz tervezi felhasználni.



Müllner Zsolt, az AutoWallis Nyrt. elnöke elmondta, hogy az AutoWallis csoport több mint 20 éves tapasztalattal, komoly menedzsment tudással rendelkezik. A hátterében egy elkötelezett, tőkeerős fő tulajdonos, a Wallis Csoport áll, így minden lehetőség adott, hogy a jelenlegi helyzet rövidtávú negatív hatásait követően megerősödve, az iparág meghatározó szereplőjeként folytassa tevékenységét a magyar és a régiós piacon.Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy az AutoWallis leányvállalatai a mindenkori hatósági szabályozás keretein belül végzik értékesítési és szolgáltatási tevékenységüket, alkalmazkodva a piaci környezethez, és mindent megtéve ügyfelei és dolgozói egészségvédelme és higiéniája érdekében. Mindez azt jelenti, hogy jelenleg 15 óráig vannak nyitva a szalonok, míg a szervizszolgáltatás eredeti nyitvatartással zavartalanul üzemel, és ehhez az alkatrészek is rendelkezésre állnak. A szalonok látogatottsága ugyan csökkent az utóbbi napokban, de a megrendelések száma nem, és a visszaigazolt megrendelések teljesítésében sincs fennakadás. „Felelősségünk tudatában ügyfeleink és dolgozóink védelmében is több intézkedést tettünk, így például ingyenes hozom-viszem szolgáltatást ajánlottunk fel szervízszolgáltatásunk mellé, személyes kontakt nélküli kerékcsere eljárást vezettünk be, valamint külső-belső fertőtlenítést végzünk bérautóinkon minden átadás előtt” – tette hozzá az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója.A csoport tagjai az új helyzethez alkalmazkodva már rövid távon költségcsökkentéseket vezettek be ott, ahol ez nem kockáztatja az egészségvédelmet, és számolnak a kormány által elrendelt finanszírozási moratórium, a különböző várható támogatások kedvező hatásaival is. Mindettől függetlenül az AutoWallis Csoport önmagában, bármilyen intézkedés és forrásbevonás nélkül is legalább 12 havi zavartalan működést biztosító tartalékokkal rendelkezik, de természetesen a menedzsment dolgozik a helyzetnek megfelelő rövid és hosszútávú intézkedések megvalósításán.Az AutoWallis gazdálkodásával kapcsolatos fejleményeket, híreket a társaság továbbra is a kötelező helyeken teszi közzé a befektetők egységes tájékoztatása érdekében, jelenleg azonban nem lát okot rendkívüli tájékoztatásra. A tervezett, gazdálkodáshoz kapcsolódó közzétételek:április 8. – 2019-es gazdálkodási adatok (éves rendes közgyűlés előterjesztéseként)április 30. – 2019 éves beszámoló és a 2020. Q1 Sales Report közzétételemájus 27. – 2020. Q1 időközi jelentés

Az AutoWallis Nyrt.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat 2018-as, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján számított konszolidált 65,5 milliárdos árbevételének duplázását tervezi 2024-re, melyet elősorban organikus úton akar elérni. A vállalat célja emellett, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, valamint a Wallis Autókölcsönző. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car, melyek közül a BMW a prémium autópiacon, míg a Sixt az autókölcsönző piacon foglal el domináns pozíciót. www.autowallis.hu