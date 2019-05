Romlott mÃ¡jusban az ifo intÃ©zet nÃ©met Ã¼zleti hangulatindexe

A vártnál nagyobb mértékben romlott májusban a Müncheni Egyetem ifo gazdaságkutató intézetének német üzleti hangulatindexe.

Az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) mintegy kilencezer német vállalat körében végzett felmérése alapján a német gazdaság összesített üzleti hangulatindexe májusban 97,9 pontra csökkent az áprilisi 99,2 pontról.

A gazdasági szereplők aktuális üzleti kondíciókról alkotott megítélését számszerűsítő mutató 100,6 pontra csökkent az előző havi 103,4 pontról. Nem változott viszont, 95,3 ponton maradt a gazdasági szereplők hat hónapra előretekintő várakozásait tükröző mutató.



A hangulatindex az évet 99,6 ponton, az aktuális kondíciók mutatója 104,6 ponton, a kilátások megítélésének a mutatója pedig 94,8 ponton kezdte. A hangulatindex most májusban elért szintje 2014 vége óta a legalacsonyabb.Az intézet felmérése szerint a német feldolgozóiparban ismét romlott a hangulat. A vállalatok aktuális helyzetükkel a korábbinál kevésbé voltak ugyan megelégedve, de kilátásaikat némileg kedvezőbben ítélték meg, mégpedig 2018 szeptembere óta első alkalommal.Nagyot romlott a szolgáltatóiparban az üzleti hangulat. A mutató legutóbb 2013 áprilisában zuhant akkorát, mint most májusban. Az ágazatban emellett még a kilátásaikat is kedvezőtlenebbül ítélték meg a gazdasági szereplők, mint áprilisban.Szintén romlott a hangulat a kereskedelemben, bár szinte kizárólag a nagykereskedelmi cégek körében. A kiskereskedelmi vállalatok helyzetértékelése viszont valamelyest javult és még kilátásaikat is kissé derűsebben ítélték meg.Az építőipari hangulatindex sorban a harmadik hónapban javult májusban. A már egyébként is jónak ítélt aktuális helyzetet még kedvezőbben ítélték meg a vállalatok és várakozásaikon is javítottak.

(MTI)