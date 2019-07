Romlott az Audi eredménye az első fél évben

Kutatási-fejlesztési költségek, új emissziós mérési eljárásra átállás nehézségei, valamint márkák kiszervezése miatt csökkent az év első felében az Audi AG bevétele, működési eredménye és nyeresége. Éves tervében azonban a tavalyival közel megegyező forgalmat és javuló bevételarányos jövedelmezőséget vár a konszern.

Az Audi AG az év első hat hónapjában 906 ezer autót adott át vásárlóinak világszerte, 4,5 százalékkal kevesebbet az előző évinél. A globális autópiaci forgalom eközben az év első felében öt százalékkal csökkent.

Európában 419 ezer autót adott el az év első felében az Audi, szintén 4,5 százalékkal kevesebbet az előző évinél. Az Egyesült Államokban 6,0 százalékkal 101 ezerre csökkentek az eladások, Kínában viszont 1,9 százalékkal 312 ezerre emelkedtek.

Az év első felében 921 ezer autót gyártott az Audi Group, 10,2 százalékkal kevesebbet a 2018 első felében gyártottnál. Audi márkából 916 ezer készült az előző évi egymillió után, Lamborghini márkából pedig a tavalyi 2370 után az idén 4593. Kínában az idén 267 ezer Audi autó készült a helyi FAW-Volkswagen Automotive Company Ltd., vállalattal folytatott együttműködés keretében, míg tavaly 306 ezer. Ducati motorkerékpárt az idén 35 ezret gyártott az Audi Group a tavalyi 38 ezer után.



Győrben 87 ezer autó futott le az Audi Hungaria Zrt. szerelőszalagjairól az idei első hat hónapban, míg tavaly 59 ezer. A növekedés az Audi Q3 sorozatgyártása tavalyi megkezdésének tulajdonítható.Az Audi AG értékesítési bevétele az Audi márkát viselő autók után a január-júniusi periódusban 28,8 milliárd euróra rúgott az egy évvel korábbi 31,2 milliárd után. A bevétel csökkenése azonban a tavalyi bázisban még szereplő márkák kiszervezése (de-konszolidálása) miatt egyszeri negatív tételt is tartalmaz. Az Audi márka bevétele 1,4 százalékkal nőtt az idén a tavalyihoz képest.A konszern működési eredménye 2,3 milliárd euróra csökkent 2,8 milliárdról, bevételarányos jövedelmezősége pedig 8,0 százalékra romlott 8,9 százalékról.Az adózás előtti nyereség 20 százalékkal 2,58 milliárd euróra csökkent 3,21 milliárd euróról.Az Audi eredményét a WLTP emissziós mérési eljárásra való átállás nehézségei, valamint az új modellek fejlesztési költségei, illetve az elektromos mobilitási technológiába fektetett összegek terhelték meg. Az Audi bevételének 7,7 százalékát fordítja kutatási-fejlesztési kiadásokra.A 2019-es teljes évre az első félévi eladások csökkenése ellenére is a tavalyit meghaladó értékesítési volument tervez elérni az Audi. Hasonlóképpen az éves értékesítési árbevétel is meghaladja majd valamelyest a 2018-ast. A bevételarányos jövedelmezőség 7,0-8,5 százalék között alakul majd az Audi várakozásai szerint az idei teljes évben. Az Audi hosszú távú célja 9-11 százalékos bevételarányos jövedelmezőség elérése.

