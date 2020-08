Robotikai automatizálás határok nélkül – Az automata- és biztonságos fertőtlenítés új szintje

A robotikai automatizálás újabb és újabb területeken jelenik meg, amely nagyobb hatékonyságot biztosít a gyártóvállalatok és intézmények számára. A kórházi fertőzések jelentős és egyre súlyosbodó problémát jelentenek a globális egészségügyi szektorban, hiszen évente páciensek milliói fertőződnek meg, valamint több ezer beteg veszti el életét kórházi ápolás alatt szerzett fertőzés következtében. Most bemutatjuk a robotot, amely új szintre emeli az automata- és biztonságos fertőtlenítést.

A dán Odensei Egyetemi Kórházzal való közreműködés keretében alapított Blue Ocean Robotics 2014-ben azzal a céllal hozta létre leányvállalatként az UVD Robots-ot, hogy megoldást találjon a kórházakban elkapott fertőzések problémájára. Csak Dániában annyira komoly a helyzet, hogy évente 50 ezer beteg kap el kórházi fertőzést. A koronavírus idején ez a robotikai megoldás létfontosságú, mivel az UVD robotokat a Covid-19 elleni küzdelem során is használják, hiszen képességeiknek köszönhetően a vírusok és baktériumok (beleértve a Covid-19-et is) 99%-t képesek deaktiválni.

Egy robot, számos előny

Az UVD robot a mély mikrobiológiai tudás, az autonóm robottechnológia és az ultraviola fény kombinációjával hozza létre a világ legjobb UV-C-alapú fertőtlenítő megoldását, amely 10-15 perc alatt bizonyítottan elpusztítja a kórtermekben lévő patogéneket.

Ezekkel a robotokkal más megoldásokhoz képest jelentősen kevesebb fizikai munkára van szükség egy szoba előkészítéséhez, valamint a robot működtetéséhez és a vele való fertőtlenítéshez. A legmodernebb mobil robot- és érzékelő-technológiák egy UV fedélzeti modullal való összekapcsolása lehetővé teszi az UVD Robots számára, hogy megsemmisítse a vírusokat és a baktériumokat. A robot használatával a baktériumok általános előfordulása (felszíni sűrűsége) jelentősen csökkenthető. Az UVD robotok továbbá széles spektrumú biocid robotok is, azaz a vírusok és baktériumok mellett olyan patogéneket is deaktiválnak, mint például a gombák vagy a spórák. A megoldás használatának pozitív hatásait az intézmények vezetőségei is érzékelik, hiszen az kevesebb többletköltséggel jár, és remek befektetésnek bizonyul a páciensek biztonsága szempontjából. A robot mindemellett nem használ semmilyen vegyszert működése során. Az UV-C fénnyel a robot megakadályozza és korlátozza a fertőző mikroorganizmusok terjedését a környezetben, és ezzel biztonságos, megbízható és felhasználóbarát működést nyújt a takarító személyzet számára, valamint neki köszönhetően csökken a kivett betegszabadságok száma is.

Magyarországi intézmények is elkezdtek robotikai automatizációt integrálni mindennapi folyamataikba. A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája és a Teleki Hold Otthon is UVD robotokat alkalmaz nyár eleje óta, amióta a Covid-19 miatt nagyobb az igény a fertőtlenítésre. Ez a technológia hatékonyan akadályozza meg a koronavírus terjedését anélkül, hogy a személyzetet potenciális fertőzésveszélynek tenné ki.

A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája volt az első intézmény a Közép- és Kelet európai régióban, amely ezt a megoldást választotta, és a Teleki Hold Otthon is úttörőnek számít, hiszen ez az első hazai nyugdíjas otthon, amelyik ilyen innovatív technológiával végzi a fertőtlenítést. Az egyetemen a robot az Orvosi Képalkotó Központot és vizsgálóhelyiségeit fertőtleníti folyamatosan, emellett részt vesz a teljes Külső Klinikai Tömb fertőtlenítésében is, a Teleki Hold Otthonban pedig az idősek és az alkalmazottak számára segít védelmet nyújtani.

Nem csak az egészségügy használhatja

A világszerte több mint 60 országban forgalmazott robotokat az egészségügy számára fejlesztették ki, és emellett használhatók fertőtlenítésre a gyártóiparban (pl. élelmiszer-feldolgozás során), irodákban, hotelekben, nyilvános helyeken, mint például bevásárlóközpontokban, repülőtereken, stadionokban és még sok más helyen is. Az UVD Robots így számos iparág számára képes megoldásokat nyújtani.

Az UVD Robots-ról



A dán UVD Robots vállalatot a dániai Odensében alapították egy, az Odensei Egyetemi Kórház és a Blue Ocean Robotics között létrejött sikeres fejlesztési projekt keretében, melynek gyümölcse az egyedi UV-fertőtlenítő robot lett. Az UVD Robots termékei hatékony és automatizált fertőtlenítő megoldásokat kínálnak kórházak és az élettudományokkal foglalkozó ügyfelek számára. Az UVD robotok kórházakban és műtőszobákban való használata életeket ment meg, mivel a kórházi költségek mellett a páciensek által kórházakban elkapható fertőzések mennyiségét is csökkentik. Az UVD robotok klinikai tesztelésen mentek keresztül és az Odensei Egyetemi Kórház, valamint független mikrobiológiai laboratóriumok is hitelesítik őket.





A Blue Ocean Robotics-ról

A Blue Ocean Robotics az egészségügyi ellátó intézményekben, vendéglátó létesítményekben, építőiparban, mezőgazdaságban és egyéb területeken használható professzionális kiszolgáló robotok fejlesztését, előállítását és értékesítését végzi. Robotikai termékportfóliójába olyan márkák tartoznak, mint az önjáró, mobil, fertőtlenítést végző robotokat fémjelző UVD Robots; a kommunikáció, társadalmi inklúzió és a CO2 okozta klímaváltozás elleni küzdelem céljára virtuális jelenlétet biztosító (ún. “telepresence”) mobil robotok családja, a GoBe Robots valamint a betegek biztonságos mozgatását és rehabilitációját segítő termékeket tömörítő PTR Robots. A Blue Ocean Robotics robotfejlesztési tevékenysége a felmerülő problémák azonosításától a megoldás kidolgozásán keresztül egészen az ipari volumenű termelésig a teljes folyamatot lefedi. Az egyes termékcsaládokba tartozó robotok előállítását a vállalat kifejezetten erre a célra létrehozott, önálló vállalkozásként működő leányvállalatai végzik, miáltal a Blue Ocean Robotics a világ első vállalkozói felépítésű robotgyártója.