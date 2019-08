Robbantott a Penny

Elárulta, mennyit fizet a bolti dolgozóinak. Hat hónap után már ad hűségjutalmat is. Hiába, tízezres az eladóhiány. A Tesco viszont eldugta egy részét. Az Aldi még mindig vezet – nyolc órára vetítve. És van szakeladó “in” Pilisvörösvár is.

Hatalmas a verseny a bolti dolgozókért. A nagyláncok nem csak a vásárlókést, hanem a bolti dolgozókért is ádáz harcot vívnak.

A Penny Market eddig azok közé tartozott, akik honlapjuk álláshirdetéseiben és úgy egyébként máshol is titkolták, mennyit is fizetnek dolgozóiknak. Hát most robbantottak a módszerükön és bogarászható, mennyi pénzt is kínálnak. Ez a lépés nyilván nem véletlen.

Volt ez már persze fordítva is. Az Auchan egy időben megszellőztette, mennyi pénzt is ad, a Spar is csöpögtetett némi információt. De jelenleg ők is a bértitnokok társaságába tartoznak és nem üresek az áruházaik, már ami a dolgozókat illeti. Keresni persze keresnek ők is szép számmal dolgozót és nagyon kilógni a sorból bérben nem lehet, mert akkor a másikhoz megy a munkáskéz.

Most kizárólag bolti dolgozók kereseti lehetőségeit néztük, ami a kasszázás, árufeltöltés, fagyasztott pékáru sütés, takarítás skáláján mozog a diszkontokban, és ott már teljes bérlajstrom. A csemege pultozás a hipermarketben, szupermarketben dívik, hiába, a vásárlók egy része ragaszkodik a lehet-e két dekával több, vagy kevesebb kezdetű párbeszédhez, de ehhez már kell szakmai végzettség, mármint az eladó részéről (de lehet, hogy egyszer a vásárló következik).

Az Aldi országosan egységes bért kínál, pontosan megjelölve a kezdőt és a béremelés tervezett mértékét. Bérlista vezető, de csak nyolc órára számítva, nála ugyanis csak részmunkaidős bolti munka van. És megadja a tíz év alatt elérhető bért is, úgy látszik, optimista.

A Lidl az álláshirdetéseiben élből a három év múlva elérhető keresetet adja meg, ami némi optikai csalódást is jelenthet, például egy másik boltos kezdő fizujával szemben, de sajtóközleményéből azért kihámozható a kezdő.

A Tesco szeptembertől bért emel, de átszervezte a munkaköröket, most már náluk is diszkont mintára dolgozik a boltos munkatársak egy része, az áruház bármely szegletében bármit csinálhat, már ami a kapott feladatokat illeti. A szakszervezetnek ez régen nem tetszett, ma már bólint rá, hiába, ha több a pénz.

A Spar továbbra sem fecsegős, csak egy korábbi sajtóanyagából lehet számolgatni, viszont nagyon sokrétű az álláskínálata. Látszik, hogy sok helyen igazi szakeladót is keresnek, amihez nyilván megfelelő szakmai képzettség kell. Van például szakeladó, eladó, eladó-pénztáros munkakör is, így széles fronton lesik a vásárlók kívánságait, a diszkontokkal szemben.

És hogy milyen megfontolás húzódik meg náluk a szakeladó “in” Pilisvörösvár szövegezésben, azt nem sikerült megfejtenünk. De minden településnév előtt az “in” előtag szerepel, lehet, hogy így spóroltak a sok nyelvtani ragon, hiszen ezek szerint angolul egyszerűbb.

Az elérhető javadalmazás összege ma:

lánc beosztás kínált havi kereseti lehetőség megjegyzések Aldi bolti eladó 310 ezer kezdő 10 év után392 ezer csak részmunkaidős eladókat keresnek (heti 25, 30, vagy 35 órás beosztással) Lidl bolti 267-287 ezer kezdő 3 év után 297-317 ezer ebből 25.174 ft Lidl kártya Penny eladó-pénztáros 244 ezer kezdő, első hat hónapra összesen 90 ezer forint hűségjutalom, próbaidő után 14 ezer forint Szép kártya Spar áruház 252 ezer kezdő alapbér 220 ezer, + 10 ezer forint bérkiegészítés, + 13. havi juttatás + 40-80 ezer forint éves cafetéria, amiből a legkisebb összeggel számoltunk Tesco pénztáros Budaörs 239 ezer 197 ezer kezdő alapbér 6 hónap próbaidő alatt, utána 207 ezer forint, + 16 ezer forint cafetéria juttatás, + 16 ezer forint területi bérkiegészítés január-augusztus között 207 ezer, szeptembertől 215 ezer a legalacsonyabb alapbér, a juttatáscsomag 240, majd 249 ezer forint Forrás: céges honlapok, sajtóanyagok, érték: ezer forint, kerekítve, 2019. augusztus 27-ig.

Bérpótlékok, munkába járás költségeinek térítése, túlóra és más egyebek, egyéb juttatások nélkül számoltunk

(blokkk.com)