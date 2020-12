Robban a csere-bere bomba (0.2): anyu, mikor cseréljük már ki?!

Anyu, mit cipel ez a sok bácsi és néni az áruházba? Kiskarácsony volt, nagy csere-bere lesz? Csere-bere: kétszer mész egy ajándékért. Járványosban pedig nem tanácsos, egyszer sem. Újabb roham a boltokban, mert jönnek a reklamációk is. A hibás ajándék viszont nem csere-bere kérdése. Ha pedig régen vetted – a tömeg kivédése miatt időben -, lecsúszhattál a 3 napos jótállásos cseréről, vagy éppen a webáruház 14 napos elállásáról. Vasárnap indul, még a nyitvatartásra is figyelni kell.

Vasárnap ugyanis nincs minden bolt nyitva. És a két ünnep között is akad, aki leltározik éppen. És járványosban jobb indulás előtt eldönteni, minek is mennél vissza a boltba, hogy ne kelljen harmadszor is nekiveselkedni. Még az is kiderülhet az utolsó pillanatban, hogy családon belül elsózható az a valami, tolongásmentesítve a csere-bere családi felelősét.

A nem tetsző, rossz méretű, vagy éppen két ajándékozótól kapott egyforma ajándékok csere-beréje és a minőségi panaszok intézése újabb roham forrása a boltokban a karácsonyi ünnepek után, ez várható most is. A kettő ugyanakkor teljesen más műfaj a boltok világában: a csere-bere önkéntes a boltos részéről, kivéve a webáruházak esetében a 14 napos indoklás nélküli elállási jogot, ezzel szemben a minőségi kifogás intézése kötelező.

A vásárló persze nem köteles tudni minden apró részletet – félteni a közösségi oldalak világában ugyanakkor annyira azért nem kell -, de a halászlé és a bejgli készítése és csipegetése azért sok mindenről elterelte a figyelmet.

És lesz, aki az ajándékba kapott, járványbiztosnak vélt vásárlási utalványát akarja beváltani, esetleg valamilyen ünnepek közi akciót is megcélozva: nem kell félni, lesz vásárló a boltokban.

Csere-bere – és ha nem találunk mást helyette?

Kell hozzá a nyugta, nélküle kár is elindulni. Némi könnyebbség lehet az úgynevezett saját márkás termék esete, amit csak az márkatulaj lánc árul, de végül minden kizárólag jóindulat kérdése a boltos részéről (és némi reklám is szorul azért a csere-berébe, hiszen könnyedebb szívvel jár vissza később a vásárló abba a boltba, ahol segítettek neki).

Szamárfüles könyvvel, összefirkált kifestővel, sáros cipővel kár kísérletezni, a csere-bere terméke nem lehet használt. És hibátlannak is kell lennie.

Már ünnepek előtt is mondtuk, különösen járványosban, csak óvatosan a csomagolással. A boltos amikor csere-berél, azzal számol, hogy majd később eladja más vásárlónak a visszavitt portékát. Könnyebb eset, ha a sérült csomagolások átcserélhetők, de van, ami már menthetetlen. A csomagolás egyébként a gyártó ügye, információforrás is lehet a vásárló részére.

Ha jótállásos terméket vinnénk vissza csere-berélni – van ilyen, ha hibátlan, de kettőt kapott a megajándékozott -, akkor a jótállási jegyet is vigyük vissza, hiszen azt is ki kell cserélni (például a termék gyári számának feltüntetése miatt).

A legnehezebb eset, ha a csere-berés termék helyett nem találunk hirtelenjében másikat: el is fogyhatott, vagy éppen a méretből, vagy óhajtott színből nincs. Ilyenkor jöhet az újabb alku a boltossal, hogy mit tud kínálni helyette: akár egy későbbi levásárlási lehetőséget is, persze ne sértődjünk meg, ha ezt feltételekhez köti (még mindig jobb, mint két egyforma könyv a polcon).

Például kikötheti, hogy nem lehet akciós a későbbi vásárlás (megteheti, nem köteles veszteséget vállalni): előfordult már ugyanis olyan eset, hogy a kedves vásárló a teljes áron vett és visszavitt egy szem darab portéka helyett elvitt a csere-berében két másikat – 50-50%-kal olcsóbban.

És ha elromlott: jön a szavatosság és a jótállás

Minden megvásárolt termék, például egy zokni esetében is a vásárlót megilleti a szavatosság joga, ami azt jelenti, hogy a vásárlás pillanatában hibátlan volt, de később kiderült valamilyen hiányosság. Ez két évig igaz, kivéve értelemszerűen a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési idős termékeket, ott a megadott határidőig igaz. És persze a terméket rendeltetésszerűen kell használni, tehát az elegáns bőrcipő nem focicipő.

Ez a fajta reklamáció nyugta felmutatásával intézhető, a vásárlást követő két évig és az első hat hónapban a boltosnak kell lépnie, ha úgy véli, a vásárlónak nincs igaza.

A minőségi reklamációt a vásárlás helyén kell intézni, bár a vásárló ha akarja, saját maga is viheti szervízbe a ketyerét. Jár neki a javítás, ha ez nem megy, akkor a csere, vagy árleszállítás, végső soron pedig visszajár a kifizetett vételár.

Jótállás, garancia: 3 napos csere csak hiba esetében kötelező

A jogszabályban felsorolt tartós, többségében tízezer forintnál drágább tartós cikkek esetében jótállás, más néven garancia illeti meg a vásárlót. Így egy éven belül meghibásodás esetén javítani, vagy cserélni kell a portékát. Ma nincs meghatározva, hány meghibásodás után kötelező a csere, 2021-től viszont a harmadik után már a harmadik eredménytelen bütykölés után másik jár a vásárlónak.

A jótállásnak van egy sajátos szabály is. Ha vásárló a vásárlást követő három munkanapon belül reklamál és az megalapozott, akkor nincs javítgatás, hanem kötelező cserélni. Hát ebből már sokan kicsúsztak, akik korábban vették meg az ajándékokat. Ez ugyan nem csere-bere kérdése, de van, ahol 3 nap leteltével is cserélnek egy darabig.

És persze ha meghibásodott egy jótállásos termék, reklamációnál kell a jótállási jegy (sok helyen vásárláskor rátűzik a nyugtát, ami nem baj, de ha szabályos a jótállási jegy, nem kell a nyugta).

Ha a boltos bármiért is nem adott jótállási jegyet, vagy rosszul töltötte ki, akkor a nyugta is elég a vásárlás igazolására.

Reklamáció intézésénél jegyzőkönyv felvétele kötelező, ami vita esetén hasznos tud lenni. A vásárló és a boltos is jogosult a véleményét beleírni. Sőt.

A webáruház 14 napja: egy év is lehet belőle

A webáruházi vásárlásnál (de minden üzleten kívüli, valamint távolban kötött szerződés esetén) jár a 14 napos indoklás nélküli elállási jog. Ez nem minőségi reklamáció kérdése, ez a jog megilleti a webáruházi vásárlót.

Ha pedig a webáruház nem ad információt a 14 napos elállási jogról, az egy évre ugrik, addig lehet élni vele. De ha menet közben javít a webáruház, akkor a kijavított tájékoztatás megadásától indul a 14 nap.

És van webáruház, mely rátesz egy lapáttal a 14 napos elállásra. Itt azért vigyázni kell, mert a 14 napon túli időszakra már meghatározhatnak feltételeket is a csere-berére.

Nehézkesebb az ügyintézés, ha nem magyar bejegyzésű a webáruház és nincs is magyar ügyintézési hely. De az uniós jogban egységes a 14 napos elállási jog.

Mindezekért nem árt webáruházi általános szerződési feltételeket olvasni: abban benne van, kitől vásárolunk, hogyan és hol lehet kérni, panaszkodni és milyen feltételekkel kínál még a webáruház a csere-beréhez ráadást.

(blokkk.com)