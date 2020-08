Richter-vezérigazgató: a tavalyihoz hasonló árbevétel várható idén

A tavalyihoz hasonló csoport szintű árbevételt vár euróban kifejezve a Richter Gedeon Nyrt. az idén – jelentette be Orbán Gábor vezérigazgató a gyógyszeripari vállalat idei első fél évét értékelő sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Hozzátette, idén februárban még 3 százalékos növekedéssel számoltak, mostanra nyilvánvaló, hogy ez nem tartható a koronavírus-járvány hatásai miatt. Bekövetkezett az, amire az első negyedévet követően számítottak: a márciusban tapasztalt, a korlátozások bevezetését követő kezdeti jelentős gyógyszerkereslet drasztikusan visszaesett – mondta, megjegyezve, hogy mindez az általános gazdasági helyzet romlásából is fakad.

A legfőbb piacok között kiemelte az amerikai piacot, ahol a 20 százalékos éves növekedést tarthatónak nevezte dollárban kifejezve. Rubelben az orosz piac 3 százalékkal nőhet, a nyugat-európai piacokon euróban 3 százalékos csökkenést várnak. A gyógyszergyártás árbevétele 2 százalékkal emelkedhet idén csoport szinten, euróban kifejezve, ugyanakkor a nagykereskedelmi szegmensben nem várnak bővülést.



Kitért arra is, hogy az iparág nem tudta függetleníteni magát a járvány okozta hatásoktól, nem profitált a szegmens vállalatainak túlnyomó része. Néhány esetben jeleztek az elemzői várakozásokkal egyező eredményt.Az idei eredményeket értékelve kiemelte: a Richter második negyedéves adózott eredménye új negyedéves rekordot jelentett. A pozitív hatások között említette, hogy a kedvező árfolyamkörnyezet 16,2 milliárd forinttal növelte az első féléves konszolidált árbevételt.Az idei első fél évben először fordult elő, hogy a gyógyszergyártás árbevételének növekedése megelőzte a nagykereskedelem árbevételének növekedését. Minden piacon nőtt a cég árbevétele forintban kifejezve, és történelmi jelentőségű, hogy az amerikai lett a legnagyobb forgalmú piaca a cégnek (közel 53 milliárd forint árbevétel, +64,3 százalék) – ismertette a vezérigazgató. A Richter originális, cariprazine hatóanyagú antipszichotikumából 8 milliárd forint egyszeri mérföldkő bevételt könyveltek el az amerikai piacon, miután a gyógyszer (Vraylar) árbevétele a második negyedévben átlépte az 1 milliárd dolláros határt.A negatívumok között említette, hogy a méhmióma kezelésére szolgáló Esmya értékesítése megállt az európai gyógyszerügynökség kockázatelemző bizottságának újabb vizsgálata miatt. A vizsgálat eredményét őszre várják, ami a további irányt kijelöli erre az évre, nem zárható azonban ki az idei nulla árbevétel sem a gyógyszerből.A nyugat-európai piacot negatívan érintette az Esmya mellett a Bemfola forgalomkiesése is, mivel a termékenységi központok többsége a világjárvány miatt majdnem három hónapon keresztül zárva tartott.Az orosz piacon a tavalyi áthúzódó árcsökkentési hatások a következő negyedévet is kedvezőtlenül érintik, ahogy az ottani nagykereskedelmi piac folyamatos átalakulása is. Kínában pedig törölték a Cavintont a támogatott készítmények listájáról.Orbán Gábor a hétfői sajtótájékoztatón köszöntötte Bogsch Eriket, aki éppen 50 éve lépett be a Richterhez (akkori nevén Kőbányai Gyógyszerárugyár), jelenleg az igazgatótanács elnöke, korábban pedig 25 éven át volt a Richter vezérigazgatója.A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn közölt gyorsjelentés szerint az elemzői várakozásokat meghaladóan nőtt a Richter Gedeon Nyrt. árbevétele és nyeresége idén a második negyedévben, a gyógyszeripari vállalat konszolidáltan 32,2 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 79,4 százalékkal nagyobb az előző év azonos időszakához képest, árbevétele pedig 14,5 százalékos emelkedéssel 137,3 milliárd forint lett.A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 7150 forint, a legalacsonyabb 4702 forint volt.(MTI)