Rekordokat döntött meg a Masterplast a harmadik negyedévben

Fennállásának legsikeresebb negyedévét zárta a Masterplast csoport a harmadik negyedévben elért 37,5 millió eurós árbevétellel, 4,2 millió eurós EBITDA értékkel és 2,6 millió eurós adózott profittal – közölte az MTI-vel az építőanyag gyártó és forgalmazó vállalat csütörtökön.

A közleményben megjegyezték: a kiemelkedő eredményt a növekvő építőanyag nagykereskedelmi tevékenység, a bővülő gyártás és az egészségiparba való belépés biztosította. A csoport új németországi leányvállalata, az egészségügyi védekezéshez szükséges speciális alapanyagokat is gyártó Masterplast Nonwoven GmbH sikeres indulásával jelentős pozitív hatást gyakorolt a társaság eredményességére – tették hozzá.

A vállalat szerint a koronavírus az építőipar működését alapvetően nem befolyásolta, a folyamatban lévő projektek haladtak és a felújítási szektor is élénk volt, viszont az üzleti környezet változása miatt el nem indult beruházások hatása később jelentkezhet.

A harmadik negyedév tükrében a társaság biztosítottnak látja a 2020-as évre várt 120 millió eurós forgalom, 10,2 millió euró EBITDA, valamint 6,2 millió euró adózott eredmény elérését.

Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke a közlemény szerint elmondta: a nehéz idők ellenére a Masterplast előtt újabb beruházási és fejlesztési lehetőségek nyílnak. Azt is hozzátette, hogy a magyarországi építőanyag-piac fejlődésével kapcsolatban kifejezetten optimista a cég, mert az újonnan bejelentett kormányzati családtámogatási intézkedések jelentős lökést adhatnak az új lakásépítésnek és a felújításnak is.



Az 1997-ben alapított Masterplast 2019-es árbevétele 107 millió euró volt. A vállalat papírjait a Budapesti Értéktőzsdén a prémium kategóriában jegyzik. A cég részvényének záró értéke szerdán 828 forint volt, az elmúlt egy évben a legmagasabb jegyzési ár 838 forint volt, a legkisebb 514 forint.(MTI)