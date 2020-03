Rekordnyereséget ért el az OTP tavaly

Rekordnyereséggel kiemelkedően jó évet zárt az OTP-csoport tavaly – mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a bank tavalyi eredményeit értékelő sajtótájékoztatón pénteken Budapesten. A második félévtől idén ismét 10 százalék feletti hitelállomány-bővülést várnak.

Hozzátette: minden korábbinál jobban, 30 százalékkal nőtt a profit, 412,5 milliárd forintra, és az organikus hitelbővülés is 15 százalékos volt. Hat bankot vásároltak tavaly, egyharmaddal nőtt a bankcsoport mérete – ismertette.

Az akvizíciók nélkül is 20 százalékkal nőtt a korrigált eredmény, amit az árfolyam alakulása segített: a forint a csoport összes tagbankjának nemzeti fizetőeszközével szemben gyengült. Az éves konszolidált eredmény javulását döntően a külföldi, azon belül is főleg a bolgár, ukrán, horvát, orosz és szerb teljesítmény erősödése támogatta – mondta. A magyarországi alaptevékenység profitja 6 százalékkal 191 milliárd forintra nőtt tavaly.

Bencsik László kiemelte: a profitnövekedés motorja a hitelállomány növekedése, a teljesítő hitelek másfélszeresére nőttek, a magyarországi növekedés 22 százalékos volt. A babaváró hitel ehhez jelentősen hozzájárult, a húzóerő a fogyasztási hitelek voltak. Az érdeklődés kiemelkedő a babaváró hitelek iránt: a második félévben megkötött szerződések értéke 209 milliárd forint volt, ezzel az OTP-nek 45 százalékos piaci részesedése van.

Az elmúlt három év 8 akvizíciója számos országban lényegesen javította az OTP piaci pozícióját – mondta. A tavalyi negyedik negyedéves profitban az újonnan akvirált szlovén bank hozzájárulása még nem jelenik meg – jelezte.



Elmondta: a csoportszintű profit felét adó magyar piacon a bank piaci részesedése folyamatosan nő. A jelzáloghitel folyósításból 29-ről 31,6 százalékra, a személyi kölcsönöknél 38,3 százalékról 39,1 százalékra nőtt a bank piaci részesedése, a lakossági megtakarításoknál 32,2 százalékra emelkedett. A vállalati hiteleknél is folyamatosan nő az OTP piaci részesedése, 2008-óta megduplázták, 15,7 százalékra – mondta.A várakozásokat illetően Bencsik László elmondta: pozitív gazdasági környezettel számolnak 2020-ra, a hitelkereslet változatlanul élénk lesz. A második negyedévben lehetnek következményei a koronavírusnak, csökkenhet a kereslet, de ez átmeneti lesz. A második félévben visszatérhet a 10 százalék feletti növekedési ütem. Az idei évre várhatóan két egyedi korrekciós tétel lesz hatással: a megvalósult akvizíciók miatt 12 milliárd forinttal, a bankadóra pedig 18 milliárd forinttal számolnak – mondta.Az OTP Bankcsoport az elemzői várakozásokat meghaladó, az egy évvel korábbit 32 százalékkal felülmúló, 102,979 milliárd forint konszolidált adózott rekordnyereséget ért el 2019 utolsó negyedévében, így éves adózott eredménye 412,582 milliárd forint lett, 30 százalékkal több az előző évinél, és magasabb minden korábbinál. Az igazgatóság a 2019-es év után az előző évinél 13 százalékkal több, csaknem 70 milliárd forint osztalék kifizetését javasolja, ez részvényenként 248 forint.Az OTP részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. A papír csütörtökön 14 340 forinton zárt, 0,35 százalékkal drágult az előző nap végéhez képest. Az elmúlt egy évben a legalacsonyabb ára 11 270 forint, a legmagasabb 15 580 forint volt, az utóbbi egyben történelmi maximuma is.(MTI)