RekordnÃ¶vekedÃ©s a harmadik negyedÃ©vben az eurÃ³pai okostelefon eladÃ¡sokban

Történetének a legnagyobb, 8 százalékos harmadik negyedévi forgalomnövekedését érte el az európai okostelefon piac a Canalys piackutató cég felmérése alapján.

Nyolc százalékos növekedésével az európai piac nyújtotta a legjobb teljesítményt az idei harmadik negyedévben, megelőzve az ázsiai-csendes-óceáni térség hat százalékos piaci növekedését is. A forgalomnövekedés elsősorban a piacvezető dél-koreai Samsungnak volt köszönhető, amely az előző évinél 26 százalékkal több okostelefont értékesített.

Az értékesítési rangsorban második kínai Huawei a második negyedévi “katasztrofális” 8,5 millióról 11,6 millióra növelte a harmadik negyedévben az eladásait, korrigálva az ellene életbe léptetett amerikai szankciók hatását. Az egy évvel korábbihoz képest viszont a Huawei harmadik negyedévi eladásai nem mutattak lényeges változást.

Az átlagos piaci növekedéstől elmaradó Huawei által szabadon hagyott vásárlói kapacitásra a Samsung mellett elsősorban a többi kínai gyártó “ugrott rá”. A legnagyobb mértékben így az eladási rangsorban egyébként a Samsung mögött messze a negyedik kínai Xiaomi növelte eladásait a harmadik negyedévben, 73 százalékkal. Nagy erőkkel igyekeznek ugyanakkor az európai piacra behatolni a kínai Oppo, Oneplus, Realme és Vivo cégek is.

Az új belépőknek és az 5G hálózati fejlesztéseknek köszönhetően így 2020-ban izgalmas piaci fejleményekre lehet számítani Európában a Canalys szakértői szerint. Megjegyzik ugyanakkor, hogy mivel az európai mobil szolgáltatói piac jóval több szereplős, mint az amerikai vagy a kínai, az 5G hálózatok fejlesztése is lassúbb ütemben halad majd. Az okostelefon gyártók számára viszont a többi hálózati szolgáltató egyúttal több potenciális üzleti partnert, azaz több belépési lehetőséget jelent.









A harmadik negyedévben 52,5 millió okostelefon fogyott az európai piacon, nyolc százalékkal több a 2018 harmadik negyedévi 48,8 milliónál.

Az eladási listát a harmadik negyedévben a Samsung vezette 18,7 millió, az egy évvel korábbinál 26 százalékkal több okostelefon eladásával Európában. A Samsung piaci részesedése 35,7 százalékra duzzadt 30,4 százalékról.

A Huawei 11,6 millió okostelefont értékesített a harmadik negyedévben a 2018 harmadik negyedévi 11,7 millió után, ami 0,01 százalékos csökkenésnek felel meg. A piaci részesedés 22,2 százalékra csökkent 23,9 százalékról.

Az Apple eladásai 4 százalékkal 9,8 millióra csökkentek 10,2 millióról, piaci részesedése 18,6 százalékra zsugorodott 20,8 százalékról.

A Xiaomi 5,5 millió okostelefont adott el, 73 százalékkal többet az egy évvel korábbi 3,2 milliónál, piaci részesedése pedig 10,5 százalékra duzzadt 6,5 millióról.

Az öt legnagyobb piaci szereplő között a HMD Global Oy (a Nokia utódja) 0,9 millió készüléket értékesített az idei harmadik negyedévben, 21 százalékkal kevesebbet a tavalyi harmadik negyedévi 1,2 milliónál, piaci részesedése így 1,8 százalékra csökkent 2,4 százalékról.

Az összes többi gyártó együtt 5,9 millió készüléket értékesített a harmadik negyedévben Európában, 24 százalékkal kevesebbet a 2018 harmadik negyedévinél. Piaci részesedésük 11,2 százalékra csökkent 16,0 százalékról.

https://www.canalys.com/newsroom/canalys-european-smartphone-market-q3-2019

(MTI)