Rekordforgalom a Praktikernél

Magyarországi történetének legjobb évét zárta a Praktiker 2019-ben. A legjelentősebb árbevételt a szaniter, a kert, az építőanyag és a hidegburkolás kategóriák generálták. A webshop forgalma továbbra is dinamikusan fejlődött. A koronavírus járvány átrendezte az idei terveket, de a lakosság körében egyértelműen nőtt a barkácsolási kedv.

Nettó 67,88 milliárd forintos árbevételt ért el a Praktiker 2019-ben, az előző évi 57,1 milliárddal szemben, ez mintegy 18 százalékos bővülést jelent 2018-hoz képest. A Praktiker 20 áruházzal rendelkezik Magyarországon, mintegy 130.000 négyzetméternyi értékesítési területet működtet, s csaknem 1600 embernek ad munkát. Az 1998-as hazai piacra lépése óta a 2019-es volt a legeredményesebb üzleti év a Praktiker számára. A nettó 190 milliárd forintosra becsült barkácspiacon a Praktiker 33 százalékos részesedéssel a második legnagyobb szereplő továbbra is. A Praktiker mintegy 340 beszállítóval dolgozik, a magyar beszállítók aránya meghaladta a 80 százalékot.

– Valamennyi termékkategóriában szép eredményeket könyvelhettünk el a tavalyi üzleti évben. A legjelentősebb árbevételt a szaniter, a kert, az építőanyag és a hidegburkolás kategóriák generálták. Fejlődési ütem tekintetében pedig a meleg- és hidegburkolás kategóriák emelkedtek ki, de az építőanyag, építőelemek, a kert és a vasáru kategóriák is jelentős fejlődést mutattak. Ezen termékkörök megerősödéséhez a nagyvásárlói programunk eredményessége is jelentősen hozzájárult, amely egyedi kedvezményeket és külön kiszolgálást biztosít az intézményeknek és cégeknek helyi szinten – mondta Karl-Heinz Keth, a Praktiker Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a Praktiker vásárlói egyre inkább előtérbe helyezik a közép és magasabb árfekvésű, minőségi termékeket, ezért a Praktiker egyre több hangsúlyt helyez erre a szegmensre. Tavaly megkezdődött a beltéri és kültéri növények kínálatának bővítése is. Az otthonszépítés iránt érdeklődő magánvásárlók és a lakberendezők kedvéért az év folyamán folyamatosan megújuló, trendi lakásdekorációs elemekkel is színesedett a klasszikus barkácskínálat. A Praktiker törekszik arra, hogy természetbarát, innovatív cikkeket is beemeljen a kínálatába, mint például az okos otthon termékkör, amely segít az energiafogyasztás optimalizálásában.

A Praktiker webshopja továbbra is sikertörténet, jelenleg több mint 30 ezer féle árucikk vásárolható meg házhozszállítással. Az online áruház 2019-ben a kasszán átfolyó forgalom csaknem 10 százalékát adta. Az online területen is az áruházi klasszikus értékesítési trendekhez kapcsolódó árucsoportos forgalmi növekedés tükröződik vissza. Többek között a felújításhoz és az építkezéshez használt építőipari termékek, a bútor, a szaniter bútor és a fürdőszoba kellékek, illetve a világításhoz kapcsolódó termékek fogytak leginkább a webshopban, de jól teljesítettek a kerti bútorok, illetve a szabadidő eltöltéséhez használt összes termék is.

– A pandémia jelentősen befolyásolta a 2020-as forgalmunkat, módosítani voltunk kénytelenek az üzleti terveinket is. Bár munkavállalót nem kellett elbocsátanunk a vírushelyzet miatt, s a 2017-ben megkezdett áruház felújítási programunkat is folytatni fogjuk Budapesten, a forgalmunkat negatívan befolyásolta a márciusi és áprilisi kijárási korlátozás annak ellenére, hogy az otthonmaradás időszakában egyértelműen megnőtt a barkácsolási, az otthon- és kertszépítési, renoválási kedv. Távolságtartás mellett, de sorok alakultak ki az áruházakban ebben az időszakban. Mivel a nagy többség otthon ragadt és a szakemberek jelentős része nem vállalt munkát, mindenki maga igyekezett ezeket a munkálatokat elvégezni, legyen szó festésről, kisebb felújításokról, kertrendezésről – tette hozzá Karl-Heinz Keth. – Gyorsan és jól reagáltunk a kialakult helyzetre, illetve a rövidített nyitvatartásra. Kitűnő munkát végeztek kollégáim, s abban bízunk, hogy nem lesz második hullám, így vissza tudunk térni a járvány előtti időszakban tapasztalt dinamikus fejlődéshez.

Praktiker a 2019-es évet 1501 fős alkalmazotti létszámmal kezdte, majd ez a szám az év végére megközelítette az 1600-at. A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma év elején még csak 9 fő volt, addig év végére ez a szám 60 főre nőtt. A Praktiker tudatosan építi a munkáltatói márkáját, ami a #praktikercsalád érték- és üzenetrendszer köré épül. A Praktiker CSR tevékenysége is egyre tudatosabb: az áruházlánc azon dolgozik, hogy minél több sajátos nevelési igényű gyermek jusson megfelelő támogatáshoz.