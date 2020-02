A tavalyi, 25 százalékos növekedés idén lényegesen mérséklődik a szektorban, de így is 5 százalék körüli bővülésre számítanak az elemzők. Az építőipari boomot a hazai kkv-szektor szereplői közül is sokan ki tudják használni.

Miközben a magyar gazdaság az elmúlt évben 5 százalékkal bővült, ami az egyik legjobb adat az Európai Unióban, 2020-ra 3-3,5 százalékos GDP-növekedést vár a GKI Gazdaságkutató Zrt. Ez a tendencia az építőiparra is érvényes, amely jóval szerényebb ütemben, de ugyancsak tovább bővül az idei évben a GKI várakozásai szerint.

Lassul, de továbbra is dinamikusan növekszik az építőipar

A GKI prognózisa megállapítja, hogy az építőipar lassulása már 2019-ben is érezhető volt. Míg az első 11 hónapban 25 százalék körüli átlagos bővülést mértek, novemberre ez 7 százalékra mérséklődött. Ezzel párhuzamosan a szerződésállomány is 8 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A GKI az idei évre 5 százalékos bővülésre számít az ágazatban.

Jóval optimistább a Takarékbank előrejelzése. Suppan Gergely az előző évi, 5 százalékos GDP-növekedés alapján idén is minimum 4 százalékos bővülésre számít. A Takarékbank vezető elemzője elmondta: nem látja azokat az okokat, amelyek ennél alacsonyabb bővülést indokolnának. A gyorsuló ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom Suppan szerint éppúgy megalapozza az optimistább prognózist, mint az építőipar lassuló növekedése. Ez utóbbival kapcsolatban a látszólagos ellentmondás abból adódik, hogy a lassulásban szerepe van az egy évvel korábbi kimagasló bázisnak is.

Rekordévet zárt tavaly az építőipar

Azt, hogy a 2019-es év kiemelkedő volt az ágazatban, az Opten céginformációs szolgáltató adatai is megerősítik. Az építőiparban ugyanis a tavalyi évben 55 százalékkal több céget alapítottak, mint amennyi megszűnt, így jelenleg 54 ezer vállalkozás működik a szektorban. Ez nagyságrendekkel haladja meg a többi ágazat adatait.

A termelés volumene a 2018-as bázishoz viszonyítva 24 százalékkal bővült, ami a tavalyelőtti, ugyancsak kiemelkedő adatnál is több 7 százalékkal. Bár az épületek építése főcsoport számai is nagyon szépen nőttek, az épületek építése terén a bővülés még ennél is dinamikusabb volt.

Az építőipari segédanyagok és a térkövek piaca is pörög

A fenti adatokkal összhangban vannak az építőipari segédanyagokat gyártó és forgalmazó Mapei Kft. számai is. A Mapei Kft. árbevétele 2019-ben meghaladta a 19,77 milliárd forintot, ami 20,17 százalékos növekedés 2018-hoz képest. A társaság belföldi árbevétele 19,6 százalékkal emelkedett tavaly az előző évhez képest, 19,43 milliárd forintot tett ki – közölte az építőipari segédanyagokat gyártó és forgalmazó cég az MTI-vel.





Képek: Pixabay

Az építőipari boomot a hazai kkv-szektor szereplői közül is sokan meg tudták lovagolni. Ezt a Kovi-Kő Térkőgyár alapító-ügyvezetője, Kovács Miklós is megerősítette. A 100%-ban hazai tulajdonban lévő családi vállalkozás évtizedek óta a hazai térkőgyártás és -forgalmazás egyik emblematikus szereplője.

– Az építőipari szakemberek kapacitásai hosszú időre le vannak kötve, a vevő számára sok esetben fontosabb kérdéssé vált a rövid határidő, mint az ár. Eközben az építőanyagok, köztük a térkő ára is megemelkedett a kereslet növekedésével arányosan – fejtette ki Kovács Vilmos. – Annak ellenére, hogy 2019-ben a térkő árak nőttek, a kereslet nem csökkent. Sőt, valószínű, hogy idén is folytatódik a drágulás, miközben jelenleg úgy néz ki, hogy továbbra is nőni fog az igény a térkő termékekre – tette hozzá a Kovi-Kő Térkőgyár vezetője.