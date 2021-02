Rekorderedménnyel zárt 2020-ban a 4iG

A növekedési dinamikát megőrizve minden korábbit meghaladó üzleti eredményességgel zárt 2020-ban a 4iG, adózott eredménye 21 százalékkal 3,4 milliárd forintra nőtt – közölte a vállalat a gyorsjelentésében a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken.

Az IFRS (nemzetközi pénzügyi beszámolási szabályok) szerinti konszolidált értékesítési árbevétel 57,3 milliárd forint volt, ami 39 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az EBITDA (pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény) 24 százalékos növekedéssel 5,05 milliárd forint lett.

A társaság helyzete stabil, a sikeresen zárt negyedéveknek köszönhetően pedig továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik – írták.

A gyorsjelentés szerint a társaság kevésbé érezte meg a válságot, hiszen a járvány felértékelte az informatikai megoldásokat, felgyorsította a digitális átalakulást. Legfontosabb megbízásai a logisztika, az oktatás, a gyógyszeripar, az egészségügy, a járműipar, a légi személyszállítás, a bankszektor, a pénzügyi tanácsadás, de jelentős eredményeket ért el a licensz- és eszközbeszerzések, az infrastruktúraüzemeltetés, az IT biztonság területén is.

A menedzsment diverzifikált, platform és gyártófüggetlen termék- és szolgáltatási portfólió kialakítására törekszik, hogy folyamatosan biztosítsa az üzleti eredményességét a főbb stratégiai iparágakban. Hozzátették, hogy a Növekedési kötvényprogramon keresztül 15 milliárd forintos forrásbevonást terveznek.

A kedvező üzleti kilátások miatt a beszámoló 2021-ben is jelentős növekedést valószínűsít.



A 4iG – mint írták – elsőségre tör a magyar informatikai vállalatok között, és stratégiai pozíciókat kíván kiépíteni a távközlési piacon az Antenna Hungária Zrt.-vel együtt, régiós szinten is.Az eddig megvalósított és tervezett akvizíciók támogatják a stratégiai célok elérését, a megváltozott gazdasági környezet újabb megbízásokat és terjeszkedési lehetőségeket hozhat – olvasható a gyorsjelentésben.A 4iG részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Árfolyamuk pénteken 654 forinton zárt. Egy éven belül a legmagasabb értékük 716 forint, a legalacsonyabb 285,5 forint volt.(MTI)