Regisztráció alapú elsődleges kibocsátást (IPO) vezettek be a kínai tőzsdepiacokon, eltörölve az előzetes engedélyeztetés korábbi gyakorlatát – derül ki a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna internetes oldalán hétfőn megjelent cikkből.

A március 1-je óta érvényes új értékpapírtörvény alapján a piacot szabályozó hatóságtól nem kell előzetes hozzájárulást kérni az első nyilvános tőzsdei kibocsátáshoz, csupán nyilatkozni kell arról, hogy a kibocsátás semmilyen hatályos szabályozást nem szeg meg.

A sanghaji Star piacon már hónapok óta tesztelik a jogszabály módosításban előírt, regisztráció-alapú rendszert, amelyet hamarosan országszerte alkalmazni fognak.

A vállalatok számára az új mechanizmus amiatt is könnyítés, mert a tőzsdei jegyzésre vonatkozó feltételek enyhülését is magával vonja. A korábbiakban a kibocsátáshoz egy cégnek azt kellett igazolnia, hogy képes a “folyamatos nyereségességre”, míg az új feltétel csupán a “folyamatos működésre” való képességet ír elő. A vállalatoknak tehát a tőzsdei jegyzést megelőzően nem kötelező nyereségesnek lenniük, viszont részletes pénzügyi beszámolót kell biztosítaniuk a piacot szabályozó hatóság felé. A hamis vagy félrevezető tájékoztatást benyújtókat, illetve a lényeges információkat elhallgatókra akár 10 milliós jüanos (437 millió forint) bírságot is kiszabhatnak.



Egyes szakértők szerint a regisztráció alapú rendszer növelheti a piaci likviditást, aminek különösen nagy jelentősége van az új típusú koronavírus-járvány következtében kialakult vállalati likviditási problémák miatt.Az új jogszabály továbbá nagyobb védettséget biztosít a kisebbségi befektetőknek, és a vállalatoknak vitakezelési mechanizmusok kialakítását írja elő a részvényesek panaszainak kezelése, illetve a jobb átláthatóság érdekében.(MTI)