“…Ha meg simán elvileg megoldható lenne, akkor tényleg jó lenne ha megcsinálnák, bár nem bízok abban, hogy felvetésünk termékeny táptalajra hullana.” – Az a helyzet, hogy simán nem megoldható.A mi kereskedési rendszerünkben egy fedezet terhére csak egyetlen ajánlat adható, ezért ez jelenleg nem támogatott. Akik nem követték a porfolio.hu Random fórumot: ha el akarok adni egy részvényt, akkor megadhassak egy limitet és egy stop megbízást is. Ha tehát vettem pl. OTP-t 9000 forinton, beadhassak egy limit megbízást pl. 10000 forintos eladási limittel, de mellé egy stop megbízást is, ha például 8500 forintra esik az árfolyam, akkor zárja a pozíciómat és értelemszerűen törölje a 10000 forintos eladást, vagy ha 10000 forinton eladtam a részvényt, akkor törlődjön a 8500 forintos stop megbízás. Nem egyszerű, de persze nem is lehetetlen megoldani. Két megoldás van: 1. a Random lefejleszti a tőzsde rendszertől függetlenül – így mi figyeljük az árfolyamokat, a teljesüléseket, a stop megbízást mi hajtjuk végre. A baj ezzel, hogy nem lesz automatikus a stop aktiválódásnál, nekünk kell kikényszerítenünk (külön megbízással) a tőzsde rendszeréből a teljesülést és nekünk kell gyorsan “szaladni” a másik megbízás törléséért, ha gyorsan mozog a piac és túl közel van a két különböző megbízás, akár mind a kettő “egyszerre” is teljesülhet (ez nem lehetetlen a másodperc töredéke alatt, persze nem is túl valószínű). 2. a Tőzsde rendszere már régen tudja, így nekünk ehhez kellene fejleszteni, csak az a baj, hogy még nem lett leszabályozva, ezért a BÉT nem aktiválta. – ennek az eljárásnak az előnye, hogy a rendszerbe párosan kerülnek az ajánlatok és maga a végrehajtó tőzsde rendszere kezeli haladéktalanul a teljesítést, törlést, mutatja ki nekünk és számolódik ez alapján el az ügylet. – az a jó hír, hogy ígéretet kaptunk a gyors rendszerbe léptetés ügyében, tehát lehet ebben bízni. A Random ügyféligény szerinti vállalása: megértettük az igényt, egyet is értünk vele. Tudjuk, hogy a hatékony kereskedéshez és a kockázatkezeléshez ez egy fontos feltétel. Vállaljuk, hogy folyamatosan kommunikálunk a Tőzsdével, hogy minél előbb a tőzsde útján tudjuk elérhetővé tenni a megoldást, erre már ígéretet is kaptunk, de ha ez belátható időn belül nem lehetséges, akkor a jelen év második felében magunk oldjuk meg a “két feltételű” megbízás fejlesztését. Jó reggelt! Ez most teljesen szakmaira sikerült, azért egy rövid vicc még belefér és nem csak azért, hogy mindenre legyen válasz: “Az agresszív kismalac kamionja beszorul a felüljáró alá. – Beszorultunk, beszorultunk? – kérdezi tőle a rendőr. – Nem! Hidat szállítok!”

