Reggeli elemzés: RC – WHO: ígéretes az angol gyógyszer – 2020.06.17

Egész héten esni fog az eső? Kell a földeknek a csapadék? A tavaszi eső aranyat ér? Alapvetően nyár van, jó is lenne a szép idő. Amikor az ember belföldön nyaral, elfogadja, hogy az időjárás szeszélyes lehet, amikor külföldre utazik, akkor nagyon nem jön jól a borús, esős idő. Még Horvátországban is könnyen elérhet bennünket az egész héten át tartó rossz idő, ami igazi nagy bosszúság lehet. Ez az ok, amiért különösen szeretem Törökországot, ott a nyári esős napok száma elenyésző. Oda viszont nem mennék még az idén, zajlik a koronavírus szituáció. A Balaton. Kétségtelen, hogy a magyar tenger a szívemhez közeli. Esik az eső, borús az idő. Idén nem fogunk kijutni a zalakarosi strandra, pedig jól jött volna a “friss levegő” a karaténosdi után. Esernyővel nem az igazi ugrálni és pancsolni a medencékben, annyi előnye mondjuk van, hogy nem kell naptejet használni, nehezen ég le a bőr az esős időben. Jó reggelt! Szerda van, telik, a múlik a nyaralós hét, miközben vegyes hírek érkeznek a nagyvilágból. Megtalálták Angliában az ellenszert? Bezárták a pekingi iskolákat? Jobb hasáb, bal hasáb, jó hírek, rossz hírek. Így van ez már hónapok óta… Aranyos: “Három kicsi süni eltéved az erdőben, rájuk esteledik és az eső is elered. Megsajnálja őket a jó tündér. – Sünikék, teljesítem három kívánságotokat. Mit kívánsz első sünike? – Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok, bárcsak otthon lehetnék! Otthon terem. – Mit kívánsz második sünike? – Nagyon fázom, nagyon éhes vagyok, bárcsak otthon lehetnék! Ő is otthonterem. – És te, harmadik sünike mit kívánsz? – Én is rettentően fázom, nagyon magányos vagyok, bárcsak itt lennének a testvérkéim!”

