Reggeli elemzés: RC – Warren Buffet már nincs a TOP 5 leggazdagabb között – 2020.07.10

Utolsó nyaralós napunkra fordulunk, ami a hétköznapokat illeti és hogy egy kicsit hazabeszéljek: nagyon jó programnak ígérkezik egy kis eplényi libegőzés, mindazoknak akik a Balaton északi területén valami felejthetetlen programra vágynak. Mi ezt tettük csütörtökön. Rendkívüli hangulatú Veszprém és a tőle 15 percre található Eplény egy igazi gyöngyszem a Balaton feletti térségben. Közeledik a hétvége, utána pedig indul a dolgos hét, gyorsan elillannak a családdal töltött nyári pillanatok. A dolog pedig nem kevés, a DMKER és GLOSTER Xtendes tőzsdei bevezetések után újabb bevezetésekre készülünk, dübörög a Random tanácsadói üzletága (is). 2020. július. Szép is, érdekes is, de az aggodalmaim nem tűntek tova a koronavírust illetően, akár csalódást okozok egyes Olvasóimnak, akár nem… Jó reggelt! Egy újabb péntekre ébredtünk az Úr 2020. évében, a mai a 191. nap az évben és még 175 napra ébredünk mielőtt kijelenthetjük: ez a 2021. év. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes hétvégét (talán most nem keverem a csütörtököt a péntekkel, mint a közelmúltban)! Szombaton ismét jön a lehűlés: “- Jean, nagyon hideg van. Hány fok van idebenn? – 16 fok, uram. – És odakint? – 5 fok, uram. – Akkor nyissa ki az ablakot hagy jöjjön be az az 5 fok is!”

