Augusztus 12. hétfő. Lassan elérkezünk az utolsó nyári hónap közepéhez, ha pedig vége a nyárnak, akkor szoktam volt írni, mindjárt itt is van a Karácsony. Ne fussunk ennyire előre. Ne siettessük azt, amit nem muszáj. Még nekünk is van itt Törökországban egy hetünk, azután vége az idei nyárnak. Tegnap este bementünk Belekbe, a szállodától néhány kilométerre található kisvárosba. Ezer üzlet. A város egy elejétől végéig felépített üzlet halmaz. A hamis áruk birodalma. Adidas, Nike és mindenféle drága márka tülekedik itt, csak éppen semmi köze nincsen az eredetihez. Nem tilos a hamisítás. 20 euróért lehet kapni a világ egyik legdrágább sportcipőjét, ami a valóságban közel 1000 euró. Aki fel akar vágni a drága cuccokkal, olcsón megveheti, csak néhány hét alatt le ne “szakadjon” a lábáról, ki ne lukadjon a testén. A mínőség már közel sem tökéletesen hamisított. Pontosan megértheti az ember, hogy Donald Trump amerikai elnök miért is harcol a kínai hamisítás ellen, hogy miért lényeges a szabadalmi-, védjegy-, és egyéb törvények implementálása és betartása. Fények, pompa, gazdagság? Nem igaz ebben a viszonylatban, mert ez csak egy kis, turisztikai szelete Törökországnak, ahol a fény, pompa, gazdagság közel sem általános fogalmak. Az üdülőhelyek árnyékában mi európaiak és az Amerikából érkező látogató közönség vásároljuk magunkat degeszre ezekből az árukból egy-egy jól működő oázist létesítve nagy Törökország kopott, romos szürkeségében, ami a nagyvárosokon kívüli világát jelenti. Nem csodálkozom azon, hogy Európa nem siet Törökországgal bővíteni az EU-t, de azon sem csodálkozom, hogy Törökország sem siet. Ez itt kérem még akkor sem Európa, ha egyébként ez a része Törökországnak igenis Európában van. Jó reggelt! Ma 42 fok lesz a hőmérséklet, szinte csak a vízben lehet elviselni, de nem panaszkodom, ezért jöttünk ide, ahol egész nyáron tomboló nyár van. “Egy amerikai, egy német és egy török utazik a vonaton. Az amerikai elővesz egy százdollárost, kidobja az ablakon és megszólal: – Nálunk ebből annyi van, mint a szemét, eggyel több vagy kevesebb, nem számít! A török elővesz egy aranyláncot, kidobja az ablakon és megszólal: – Nálunk ebből annyi van mint a szemét, eggyel több vagy kevesebb, nem számít! A német lehúzza az ablakot és kidobja a török vendégmunkást…”

