Reggeli elemzés: RC – Versenytársa lehet a Richternek 2023-24-től az amerikai piacon – 2020.09.14

Dübörög az indián nyár vagy másképpen a vénasszonyok nyara. Utóbbit inkább Európában használják, az előbbit a többi kontinensen. Hogy az indiánok vagy a vénasszonyok kifejezés a kedvesebb, azt döntse el mindenki maga. Én maradok a nyárias ősz kifejezésnél, nem butítom nyárrá az őszt és nem kapcsolom az őszi meleget sem az indiánokhoz, sem a vénasszonyokhoz. A lényeg a lényeg, hogy vannak mondások, amiknek nyilván nem a szó szoros értelmük a meghatározó, hanem a hozzájuk kapcsolt-tanult jelentés. Szóval dübörög tovább a nyárias nyár és én adok ismét egy kötelező helyzetjelentést: a tervezettnek megfelelően október 1. napján engedem el a reggeli fonalát. Helyembe lelkes fiatalok lépnek, sok érdekes és alapos tartalommal. Nem idézgetek a múltból, nem sírom tele könnyekkel a zsebkendőjüket, visszaszámolni sem fogok. Az utolsó napon majd tisztességgel elbúcsúzom, addig is “köszönöm a türelmet”. Hétfő, napos idő, akár jókedv is lehet, aki elengedi a korona-borút, nézzünk egy hétindító viccet: kezdhetném a sötét Jedi őszi szólásával: “avart érzek az erdőben”, de lehetne így is: “A szöszi hazavisz egy tálat és boldogan újságolja a férjének: – Nézd drágám, milyen törésálló tálat vettem! Ezután ledobja a földre, hogy bebizonyítsa, milyen jó vásárt csinált. A tál darabokra törik, mire a szöszi morfondírozva: – Vagy hőálló?”

