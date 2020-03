Reggeli elemzés: RC – Végül csak testes mínusz lett az amerikai kereskedés vége – 2020.03.04

Jó reggelt! Az ember egy csodálatos lény. Leginkább azért, mert tele van a valója millió olyan cselekedettel, amit mások nem vártak tőle, amire senki sem számított. Csodálatos. Ez egy pozitív vagy negatív jelentésű szó? A többségünk fejében pozitív, miközben ez egyáltalán nem igaz. A csodálni alapvetően pozitív, mert egyben azt sugallja, hogy mi is olyanok szeretnénk lenni, de ez sem egyértelműen igaz. A sportoló, aki csodákra képes, de az életével sosem cserélnénk. A zseni, aki minden zsenialitását csalárd dolgokra használja. Egy gazdag ember, akinek mindene meg van és szinte mindent megtehet, de gazdagsága értékelhetetlen viselkedést “kölcsönöz” neki. Szavak. Pozitív és negatív tartalommal vagy éppen ilyen tartalmak nélkül. Az ember csodálatos lény. De az ember összességében nem pozitív tulajdonságok halmaza. Az ember az ember és egyedeiben igencsak különböző. Csodálom az emberi szervezetet, a külsőségeket és számos általános belső tulajdonságot is. Szeretek ember lenni és általában az is elmondható, hogy szeretem az emberi fajt. DE! Ha ember vagyok így is kell lennie. Az ember nem tagadhatja meg igazán azt aki ő maga (is). Tehát szeretlek Feri! Szeretlek benneteket Emberek! Csodálok sok mindent és mindenkit, de a szívem nincs tele csodálattal (kivéve a Feleségemmel kapcsolatban, remélem ezért kapok este valami finom vacsorát). A kommunizmus 7 csodája:

1. Mindenkinek volt munkája.

2. Bár mindenkinek volt munkája, senki sem csinált semmit.

3. Bár senki sem csinált semmit, a tervet 100% fölött teljesítették.

4. Bár a tervet 100% fölött teljesítették, mégsem lehetett semmit kapni.

5. Bár nem lehetett semmit kapni, mindenkinek megvolt mindene.

6. Bár mindenkinek megvolt mindene, mégis mindenki lopott.

7. Bár mindenki lopott, mégsem hiányzott soha semmi.

Semleges