Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ VÃ©gre sikerÃ¼lt a 3050 forint feletti MOL Ã¡rfolyam zÃ¡rÃ¡s â€“ 2019.07.22

Nos kérem, aki szépet szeretne látni, annak tényleg érdemes Maribor környékét bejárnia. A Dráva parti kis települések mesébe illőek. Aki pedig bízik egy főváros forgatagában meglelhető mesebeliségben is, annak feltétlenül tudom ajánlani Ljubljana belvárosát. Sokat mondták nekem, hogy gyönyörű Szlovénia, most már tapasztalatból is tudom. Véget ért az egyhetes Balaton-Szlovén nyaralásunk és ma reggel az Ötéves nem nagy lelkesedéssel indult az óvodába. Nyár van, ilyenkor főleg, de máskor is jobb a család kötelékében. Meleg van és úgy tűnik meleg is marad. A június állítólag a valaha mért legmelegebb június volt a földön. Ez már megint a globális felmelegedés? Vagy igen, vagy nem, de tuti, hogy valami lehet a levegőben.. Meleg.. Sokat gondolkodtam azon, hogy a globális felmelegedés miként hathat ránk. Arra jutottam, hogy közvetlenül ránk nem valószínű, hogy hatni fog. Ha elég időt nyer az emberiség, akkor a folyamatos felmelegedés átírja majd – az emberi evolúció által – a kényelmi zónánk hőmérséklet tartományát. Lehet, hogy 200 év múlva az emberiség már az 50 fokban sem fog aszalódni és a melegebbet sem csak a szaunában tűri majd el. Nagyobb a gond az egyéb természeti adottságokkal. A jéghegyek olvadásával, a “növényzeti életstruktúrákkal” és bizony az állatvilágot sem csak nagy testű emlősök alkotják, az egysejtűek és más élőlények “biológiai életrutinját” is könnyen megváltoztathatja a melegebb lékkör, a vizek hőmérséklete. A földön a legtöbb dolog függ egymástól, ha valami ebben a függőségben átalakul, bizony komolyabb következményei lehetnek az 50 fokos meleg tűrésénél. Mit tehetünk? Az én (nem túl alapos tudáson nyugvó) véleményem az, hogy nem sok mindent. Lassítani lehet a folyamatot, felülírni már nem valószínű, hogy lehetséges. A tudománynak is alapvetően a felkészüléssel kellene foglalkoznia a lassítás mellett. Olyan lesz ez, mint egy katasztrófa film, csak a szereplői valóságosak és a film végével nem oldódik majd meg egykönnyen semmi. Jó reggelt! Tombol a nyár és nagyon jó nyaralást azoknak, akik nem kezdenek munkáshetet! Talán már ez is volt, talán nem is olyan régen, de én nem tudom megunni, bocsánat a szőkéktől, ez csak amolyan igaztalan sztereotípia: “Két szőke nő megy az utcán és találnak egy tükröt. Az egyik felveszi, és belenéz: – Te, ez a csaj nagyon ismerős nekem! A másik is belenéz: – Te hülye, ez én vagyok!”

