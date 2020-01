Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ Valamikor, valahol IrÃ¡n visszavÃ¡g â€“ 2020.01.06

Béke idők járnak. Ezekben az években, évtizedekben más az európai élet, mint akár az 1800-as, 1900-as években, amikor háborúskodástól volt hangos a világ. Igazán háború minket magyarokat utoljára a II. Világháborúban sújtott. Az én korosztályom nincs is tisztában igazán azzal, hogy mekkora ajándék a békeidő. Minden esetben, amikor felvillan egy-egy háborús helyzet kialakulásának lehetősége – mint most az amerikai-iráni szituáció – összeszorul a gyomrom, hogy vajon elhihetem-e, hogy a gyermekeim élete is háború nélkül fog eltelni. Nagyon remélem. Emlékszem a világvége konferenciámra, ami éppen arról szólt, hogy valós háború már a világ méreteiben nehezen lenne viselhető. Atomkorszakban élünk. A háborús fenyegetettségnek pontosan ezért oly nagy a súlya. Ha valódi kockázattá érik egy világméretű háborús konfliktus, akkor a tőzsdék hasonlóan fognak rá reagálni, mintha a gonosz marslakók jöttek volna el meghódítani a földet. Reménykedjünk békében, kiegyezésben, együtt-élhetőségben, ha valódi gondok lesznek, akkor tényleg veszélybe kerülhet az emberiség. Jó reggelt! Még békeidők járnak. Még emelkednek a bérek. Még a csúcsok közelében a nemzetközi piacok, de a helyzet fokozódik. Virág elvtárs: “Én csak azt mondom, Pelikán elvtárs, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik… … Aki bennünk nem bízik, az önmagában sem bízik. Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes jövőnkben sem bízik. És aki a mi boldog, fényes jövőnkben nem bízik, az áruló… … A kémek nem úgy dolgoznak, hogy gyanút keltsenek. Épp ellenkezőleg! De pont az bennük a gyanús, hogy nem gyanúsak…”

Semleges