Reggeli elemzés: RC – Újra fenyegetnek az amerikai vámok – 2019.12.03

Leesett az első idei hó és leesett az amerikai piac is. Mondhatni az amerikai indexek elcsúsztak a hó hátán. Beléptünk a decemberbe. Jó reggelt! Ez itt az első hó hátán az első decemberi reggeli. A tegnapi reggeli szintén elcsúszott a hó hátán.. Egészen pontosan többet mentem hátra, mint előre, amíg hazajutottam, mindenhol elakadt, mozdulni képtelen járművek akadályozták utamat. Egy kis hó és máris miden a feje tetején áll. Hómunkás? Hókotró? Sehol semmi! Kedves Városvezetők! Tudom ajánlani a most tőzsdére készülő (általunk vezényelt) DMKER által forgalmazott Bobcat gépeket, csodákat tesznek a hó eltakarításban és kiváltanak egy csomó élő munkaerőt! Ez itt a reklám helye? Ez itt a reklám helye! Tudják, mindig kell egy terv! Ha nincsen, akkor történnek az ilyen tegnapi, havazásban ellehetetlenülő városi dolgok.. Énekelte is egykoron Cipő, hogy “hosszú az út míg a kezed a kezemhez ér…”, ezt én tegnap így dúdoltam: hosszú az út míg az autóm hazáig ér… Ma reggelre nem érkezett folytatás. Kisebb öröm. A latyak majd szépen eltűnik, gondolom a Karácsony nem lesz fehér (az nagy kár) és megjegyzem, hogy jelentős az érdek különbség a gyermekek és a felnőttek között, valahogy így: gyermek – “jaj de jó esik a hó!” Felnőtt – “a mindenit, esik a hó!” A gyermeki öröm övezi a felnőttek bosszankodását. Végül, így december elején jelentem, megérkezett a TÉL! Aranyhalas vicc kicsit módosítva: “Egy ember kifog egy aranybálnát, amely így szól: – Kérlek eressz el, és teljesítem 3 kívánságodat! – Egy nagy fenét! Megyünk az aranyműveshez!”

Semleges