Reggeli elemzés: RC – Újabb vizsgálat indulhat a Facebook ellen – 2019.09.09

Ha átléptük, nem is állunk meg. Pénteken menetelt tovább a Budapesti Értéktőzsde indexe a világ piacaival párhuzamosan. 40312 pontra emelkedett a magyar tőzsde 131 pontos erősödéssel. A forgalom most is 7 Mrd forint alatt maradt.

Reggeli hírlevél

Nemzetközi Értékelés A héten érkezem az utolsó negyedév realtime BÉT adat 10 árfolyamsávjának ingyenes feltételeivel. Bizony már közeledik a 2019-es év vége. Hurrikánok, viharok és azt mondják, ez csak rosszabb lesz. Legalább a cunami nem valószínű magyar földön. Ez is valami. Nekünk nincs óceánunk, se tengerünk, csak a Balatonunk. Az viszont nem is “csak”! Az a Balaton! Európa legnagyobb sekély, édesvízi tava. Ha a Badacsony vulkanikus hegye nem tör ki, akkor sok baj nem érhet bennünket. “Nekem a Balaton a Riviéra”- hallottam ezt édesapámtól számtalanszor. Nem is töltöttem több időt nyári szünidőben másutt, mint a magyar tenger partján. Nyári kalandok, gyerekkor, szünidő, ej de messze már! Pedig jobban szeretek felnőtt lenni – írtam már? Valahogy jobb. Nem tudom miért. Nekem nagyobb kaland, kihívás, izgalom a felnőtt lét. Talán mert a magam ura vagyok? Ha másé nem lehetek, legyek a magamé, egyébként sem stílusom az uralkodni vágyás. Habár egy kastély sofőrrel jól jönne.. Odaadnám a kastélyt a szegényeknek, a sofőrrel viszont nincs tervem, lehet munkanélküli lenne… Ha viszont munkanélküli akkor nem sofőr, hiszen akkor sofőr, ha sofőr munkája van. Mindegy… Nekem jó a BKV! Jó reggelt! Ma egy rövid viccel készültem: “rövid vicc”. Ez nem volt vicces! Írok egy másikat: “Miért jó a gél memóriája? – Mert ami gél, el nem felejti…” Semleges 26797 pont. Ez igen! Nyoma sincsen a gyengélkedésnek. Hasít tovább a DOW 30 amerikai index, ha nem is hurrikán gyorsasággal, de halad tovább. ++ Ki tudja hányszor lesz még így: Csete-paté, asztalhoz ülés, azután újabb csörte, tárgyalás. Kína és USA viaskodás, újabb nyugtató asztalhoz üléssel az októberi hónap folyamán. Ez sem friss hír, de ha tudunk erre emelkedni, akkor nem is kellenek ide a friss hírek… + A JP Morgan közeledik ahhoz, hogy megnyerhesse a történelem legnagyobb kibocsátásának szervezését: Saudi Aramco. A társaság már novemberben a piacra léphet. Ez is bizonyítja: erősek még mindig a tőzsdék, él a befektetői bizalom. Azért nem árt az óvatosság. + Újabb vizsgálat indulhat a Facebook ellen. New York államügyésze kezdeményezheti az eljárást. –

Magyar Értékelés Ha átléptük, nem is állunk meg. Pénteken menetelt tovább a Budapesti Értéktőzsde indexe a világ piacaival párhuzamosan. 40312 pontra emelkedett a magyar tőzsde 131 pontos erősödéssel. A forgalom most is 7 Mrd forint alatt maradt. + Az OTP kitartott a 12550 forintos árfolyama mellett, se nem emelkedett, se nem csökkent. Semleges A MOL részvény tudott felmutatni egyedül érdemi erősödést a vezető részvények közül, 2924 forintig erősödött az ára, ami 1,04 százalékos emelkedésnek felel meg. + 4968 forinton zárt a Richter, nem tud eltávolodni az 5000 forint közeléből. Semleges Szintén felejthető volt az MTEL kereskedése is (mint a MOL kivételével a vezető részvényeké) 423 forint lett a heti záróárfolyam. Semleges

Indexek S&P 500 2 978,71 (2,71 0.09%) Dow Jones Ind 26 797,46 (69,31 0.26%) DAX 12 191,73 (64,95 0.54%) NIKKEI 21 199,57 (113,63 0.54%)

BÉT előző záró BUX 40 312,46 (+131.56 +0.33%) OTP 12 550 (+0 +0%) MTELEKOM 423 (+1 +0.24%) RICHTER 4 968 (+8 +0.16%) MOL 2 924 (+30 +1.04%)

Kapcsolat:

www.randomcapital.hu

Tel: +36 1 501 3300

Email: info@randomcapital.hu