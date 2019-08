Reggeli elemzés: RC – Újabb Trump kirohanás a kínai viszont vámokra és fenyegetésre – 2019.08.26

Ez is eljött! Beléptünk az augusztus és egyben a nyár utolsó hetébe. A jó idő még velünk maradhat, de meteorológiai nyár legközelebb jövő júniusban lesz. Ej, de kár! Bármilyen izzasztó is, szeretem a nyarat. Maradnak utána a nyári emlékek és majd kibírjuk valahogy 2020. nyaráig. Mozgalmas ősz lesz. Legkisebb lányom átesik a keresztségen, esküvőbe megyünk és nagyon, de nagyon remélem, hogy sikerül ellátogatnunk első “babás” utunkra, Rómába. Mert Róma, az Róma. Minden út odavezet… “Omnes viae Romam ducunt”. “Minden út Rómába vezet”. Szövevényes a mondás útja, de közel sem az ókori Rómából ered, hanem valószínűleg a XII. századból és jelentése annyit tesz, hogy egy dologhoz sokféleképpen is el lehet jutni. Kiábrándító? Nekem kicsit igen. Amikor Rómára gondolok, a pompázó, fénylő, ezerarcú ókori Róma jut eszembe, úgy ahogy a filmekben láttam. Persze láttam és látok filmet most is, ami a pápai birodalomról szól az 1400-as évek végén (Borgiák). Mindenkinek ajánlom a sorozatot, ez is egy zseniális film, ráadásul tökéletesen bemutatja az akkori római életet, de bizony ez sem az ókorban van. Városok. Lenyűgöznek. Igaz történelmek képviselői, történelmük számunkra nem biztos, hogy minden elemében ténylegesen ismert. Belegondolni, hogy Róma utcáin hány nemzedék járhatott sietős léptekkel, vagy éppen mélán búslakodva lassú léptekkel, lehorgasztott fejjel, mások jókedvűen intézték dolgaikat, ha engedte őket vidámságra az őrült császári lét. Ma már csak letűnt korok emlékeit őrzik a megmaradt nevezetességek, többségük már így is csak újraépítve a tomboló római tűzvész után. Nincs megállás, az idő halad. Vajon mi marad az utókornak a 2000-es évek emlékeként? Amerikai felhőkarcolók? Dubai látványosságok? A Golden Gate-híd vagy a magyar Országház? Pusztítanak-e még városokat elmarcangoló tűzvészek, dúlnak-e még romokba döntő háborúk? Mi marad az utánunk érkező nemzedékeknek a mi, mai világunkból? Kereskedelmi háború, villanyautó, űrutazás? Biztos számos olyan dolog, ami talán egyikünk listáján sem szerepelne. Jó reggelt! Érkezik az ősz. Tanítás. Falevél hullató szél. Egyre korábban sötétedés. Mi, akik megéltük ezt a nyarat is, hamarosan vágyakozóan tekintünk majd a következő nyár felé, akiknek nem sikerült megélniük, emlékekké váltak a történelem örök számai mögött, időszámításunk előttről és utánról. Ami biztos, hogy ezen a héten, a vasárnapi napon, bekopog az ajtókon, felül a dombtetőre, befújja magát a kulcslyukon a kerge őszi szél… Kezdődik az iskola: ” Az apuka megkérdi kisfiától: – Nem vette észre a tanító néni, hogy én segítettem a házifeladat megoldásában? – Nem. – Na és mit mondott a megoldásodra? – Azt, hogy napról napra hülyébb leszek.”

