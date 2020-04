Reggeli elemzés: RC – Újabb nagy esés az amerikai tőzsdéken – 2020.04.22

Komolyan nem értem, hogy miért kell jóslásokba bocsátkozni. Erről szól minden. Senki nem tudhatja, nem láthatja, hogy pontosan mi is fog következni. Nincsenek előre modellezhető forgatókönyvek. Remények vannak. Szerintem az ma a bölcs, aki ezt állítja: meglátjuk, de reménykedünk a minél gyorsabb visszatérésben. Nyakon vágott minket a semmiből a koronavírus válság-járvány és amilyen kiszámíthatatlanul érkezett, olyan lehetetlen pontosan megjósolni a kimenetelét is. Azt meg legfőképpen lehetetlen megmondani, hogy mikor leszünk gazdaságilag ott, mint a járvány előtt. Senki ne gondolja, hogy én nem vagyok bizakodó, csupán azt állítom, hogy senki sem láthat ebben a helyzetben tisztán. Se Trump, se Merkel, se Orbán… Jó reggelt! Azt állítják, hogy akár 80 szoros is lehet a megfertőződöttek száma az igazoltan koronavírusosokhoz képest. Tegnap még “csak” ötvenszeres volt. Na!

Semleges