Reggeli elemzés: RC – Újabb nagy emelkedés és újabb csúcs a magyar tőzsdén – 2019.11.19

No kérem, ma van a nemzetközi férfinap. Ez nekem egy kicsit sutának tűnik. Felhívja a figyelmet a nemek közötti egyenjogúságra. Izgalmas. Elnyomott férfiak? “..mely elítél minden a férfiak ellen szóló diszkriminációt..” Maradjunk inkább a szokásosnál mielőtt még eldobom azt az összes hitemet, amit az eddigi életem adott: szóval, ma van az év 323. napja a Krisztus utáni 2019. évben. 42 darab napunk van hátra, utána érkezik a 2020-as szökőév. Hányszor leírtam már, hogy ez kész Sci-fi. Haladunk a korral, haladunk az orral, haladunk a ral. Ennek mi az értelme? Nincs! Az élet számtalan értelmetlen dologból áll. Képzeljünk el egy férfit, amint védtelenül, üldözötten kuporog egy fa tövében és fél, hogy arra jár egy nő… Na, megint a férfinapnál tartok. Tartok is tőle, hogy ezidáig fogalmam sem volt a férfinapról. Pedig gondolhattam volna. Ahol nőnap leledzik, ott férfinapnak is lennie kell. Kérek is ma valamit az én Drága Felségemtől. Mi is legyen az? Tényleg. Kérnem kellene valamit… Valami exkluzívat férfinapra. Mondjuk foglalkozzon a gyerekekkel… Hm… Most is ő foglalkozik a gyerekekkel. Akkor pakoljon el a lakásban. Hm… Most is Ő pakol össze a lakásban… Akkor kedveskedjen valamivel.. Hm.. Mostanság is alapvetően Ő kedveskedik. Akkor legyen bombázó! De hát az! Akkor legyen…. Istenem. Felejtsük el ezt a férfinapot, még a végén azt gondolom, hogy minden nap férfinap van. Tudják mit? Én utálom ezt a férfinap dolgot. Pedig még csak ma ismertem meg. Oké én el is felejtettem. Próbálok másra gondolni. Kerekecske gombocskaaaaa, ott szalad a nyulacskaaaaa, hosszú füle, nagy a feje, olyan mint egy fülemüle. Jó reggelt! Harcos az élet. Nappal munkában pusztulunk, este álmatlanul vergődünk, reggel verejtékezve ébredünk… Kik vagyunk mi? Hát a naposok! Milyen naposok? Férfinaposok… Na tényleg befejezem, bemászott a fejembe ez a hülyeség és lyukat ütött bele, olyan napos lyukat, férfias napot…. Neeeeeeeeeee! Férfinapot. Hogy tud ez elmúlni? A holnappal, mert holnap már nem lesz férfinap. Addig is minden férfinak kívánok múlós férfinapot! Kimúltaaaaam!

