Reggeli elemzés: RC – Újabb emelkedő nap az amerikai piacon és újabb mindenkori csúcsok – 2019.07.15

Valószínűleg mi vagyunk az egyetlenek, akik azért szereltek be klímát a nyaralóba, hogy a nyáron fűtéssel kezdjék a klíma működtetését. Mi sem így terveztük, de jött ez az egyre szeszélyesebb nyár és klímánkból egyelőre nem a hűs levegőt, hanem a meleget csalta elő. Nyáron azért ne 22-23 fokban legyünk má’! Még a végén belefagyunk a nyaralóba! Milyen szuper dolog, hogy a mai klímák éppen olyan alkalmasak a fűtésre, mint a hűtésre. Kibírtam vagy 40 nyarat a Balatonon klíma nélkül, összeaszalódva, most meg fűtésre használjuk a “hűtőt”. Tényleg, elgondolkodtak már azon, hogy a klímát miért nem hűtőnek nevezik? Mind a kettőnek azonos a funkciója, csak éppen a hűtő az ételt, italt hűti, a klíma meg minket. Ismerik a viccet? Este, amikor minden sötét, sehol sincs a világosság. Jól elbújhatott. Kereték már a hűtőszekrényben? Hú, de gyenge. Tény ugyanakkor, hogy a klímát nem lehet kinyitni az ajtaján és nincs is benne világosság. Na biztosan ezért nem hűtő! Tehát a klíma abban különbözik a hűtőtől, hogy nincsen benne világosság… Mindegy! Akár igaz a globális felmelegedés, akár nem, az biztos, hogy lassan már mindenhol klíma van. Eleinte leginkább az autókban, most meg már a legtöbb lakásban is. “Csapattársunkká” vált a klíma, a feladata, hogy hűtsön minket. Pedig nem is hűtő… És mi például jelenleg nem is hűtésre használjuk… Nos, akkor mi van? Összekeverednek a szerepek. A fűtő klíma, ami a meleg miatt lett beszerelve, de véd a hidegtől. IS! Eljön még a hűtési funkciójának fontossága is. Na, a ma reggelt a klímának szántam. Jó reggelt! A hétvégén visszatér a kánikula, de akkor mi már nem leszünk Balatonon. Csütörtökön indulunk Mariborba, tudják a retro-modern szlovén városkába, ott töltünk majd 3 éjszakát. “Nagypapa meséli az unokáinak fiatalkori kalandjait: – … és amikor eltévedtem a dzsungelben, 20 éhes kannibál vett körbe… Az egyik unoka közbevág: – De nagypapa, a múltkor, amikor ezt a történetet mesélted, még csak 10 kannibált említettél! – Igen, kisunokám, de akkor még túl fiatalok voltatok, hogy megtudjátok a teljes igazságot!”

