Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ Ãšjabb eljÃ¡rÃ¡s jÃ¶het az amerikai elnÃ¶k, Trump ellen â€“ 2019.09.25

Karácsony ünnepe sokaknak a legnagyobb ünnep. Miért? Mert ez nem egy nemzeti ünnep, vagy valakiknek az elfogadása, elismerése (nőnap, anyák napja stb.), ez mindenkiről szól, az egész családról és habár mélyen vallási ünnep, az emberek meghitt családi életének legfontosabb ünnepi szimbóluma – legalábbis a keresztény területeken. Nálunk is így van. Mindenek felett Karácsony! Izgalmas, melegséggel eltöltő, igazi ünnepi érzés, valami, ami lényegesen emberibb, mint úgy általában az emberek emberségének emberi jellege. Októberbe lépünk a jövő kedden és figyeljék meg, hogy egyszerre minden tele lesz karácsonyi csecsebecsékkel és általuk elindul a Karácsonyi-feeling. Lehet csúf a magyar-angol keveredésű kifejezés, de magyar szleng is és érzésként kevésbé jól reprezentáló magyar fogalom, mint az érzésként angolul reprezentáló (feeling) fogalom. Kezdjük azzal, hogy mindenki jelentkezzen az év utolsó három hónapjának ingyenes BÉT realtime adatára, aki még nem tette meg, és folytassuk ezzel: Weöres Sándor – Szép a fenyő: “Szép a fenyő télen-nyáron, sose lepi dermedt álom: míg az ágán jég szikrázik, üde zöldje csak pompázik. Nagykarácsony immár eljő, érkezik az újesztendő. Míg a mező dermed, fázik, a zöld fenyves csak pompázik.” Odébb van, de mégis közel, úgy eltűnnek majd a napok, hogy megint csak ezt mondjuk: – Jaj, még sehol nem állok a Karácsonyi készülődéssel, pedig már csak egy hét van hátra. Karácsonyi indításnak nézzük miként leszünk “szabadon” az ünnepek alatt? Kedd-szerda-csütörtök a három ünnepi hármas, 24-25-26. Munkaszüneti nap lesz a 25-26-27 és jön hozzá a két hétvégi nap, 28-29. Tehát ötnapos lesz az ünnepi hét, ha valakinek szerencséje van még a 24 is meglehet. Azért ez nem hangzik rosszul. – Messze van! – kiabálja Kaszaboló barátom – kit érdekel még ilyenkor a december vége? – Engem! – válaszolja Pom-Pom a fenyőfa tetején, ül ott, mint egy csúcsdísz. Gondolatok. Feeling. Emberies, emberi, ember. Jó reggelt! Ma szerda van. Ma sincs foci. Bezárták a helyünket, iroda lesz belőle. Gömbölyödik a hasam, pedig még az ünnepek sem jöttek el, mi lesz a decemberi nagy étkekkel okozott kilóimmal? “- Mit mond az egyetemista november elsején? – De jó! Karácsonyig már csak kettőt alszunk! “

