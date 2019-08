Reggeli elemzés: RC – Újabb csúnya nap a magyar tőzsdén – 2019.08.23

Jó reggelt! Ma van az év 235. napja a 2019. évben, még 130 nap van hátra, hogy átlépjünk a 2020. esztendőbe. Ráadásul szökőév lesz a 2020., tehát 366 napunk lesz benne, mert a dupla február 24. -i nap adja ki a február 29. napját, miután két azonos számozású nap nem lehet. Bizony-bizony, a szökőév szökőnapja nem a 29, hanem a 24. Tudják mi ennek a jelentősége? Éppen semmi. Így van oszt kész. Ennél nagyobb baj, hogy állok ma a Blahán, kezemben a telefonommal, nézve, hogy a mai eső valószínűsége ismét zéró, miközben szakad rám az eső. A telefonom szerint akkor valami más az, ami a nyakamba szakadt. Remélem nem a telefonomnak van igaza. Az a helyzet, hogy valóban oktondiság lenne elhinni mindenkinek és mindennek mindent. Még ha nem is azért készítenek telefonokat és “beléjük” szolgáltatásokat, hogy átverjenek bennünket, akkor is tévedhetnek és nem is kevésszer tesznek így. Bármi megtörténhet. Mégis jobban szeretjük, ha tudjuk mi fog megtörténni. Az ember jobban kedveli a kiszámíthatóságot, mint az ismeretlen dolgokat. A jövőt mégsem láthatjuk, csak következtethetünk rá különböző dolgokból. Ma van tehát az év 235. napja és azt is tudjuk, hogy péntek, sőt biztosak vagyunk a holnapi szombatban és az azt követő vasárnapban. Pedig még nem jöttek el, de következtetünk az eljövetelükre a múlt eseményei alapján. Tudjuk, hogy éjszaka lesz minden nap, pedig ma még nem jött el, de eddig minden nap eljött az éj sötétje. Tudjuk azt is, hogy nem élünk örökké, hiszen még senkinek sem sikerült. Mint ahogy azt is tudjuk, hogy télen hidegebb lesz, mint nyáron, pedig az a jövő, de az eddigi összes tél is hidegebb volt, mint a nyarak. Kivéve, ahol nincs tél, vagy ahol csak tél van, vagy a jégkorszakban, mert az akkori nyarakat nem ismerem. A nyár a télben, az téli nyár. Mint a télifagyi, ami egy külön fogalom, ezért írtam egyben, nem télies fagyi, hanem a neveként télifagyi. Az az ostyás, édes, maszlag, ami nem is hideg, meg ne fázzon a torkunk télen. Tehát megáztam ma a 0 százalékos valószínűségű esőben. Hmm. Ez nem semmi. A telefonomon bekövetkezett a lehetetlen. Ha én lennék az időjárás program kitalálója, biztosan soha semminek az esélye nem lenne zérus. Ha mondjuk a minimum 2 százalék, akkor ma reggel nem bosszankodom, hanem azt hiszem, hogy bejött a valószínűtlen. De nem a lehetetlen. Nem találok ki időjárás programokat. Kívánok helyette nagyon szép és pihenős utolsó teljes augusztusi (nyári) hétvégét! Élvezzék a nyarat, egyre jobban közeleg a tél és vele a Karácsony! Tudják, ha vége a nyárnak ideszalad a Karácsony hiper sebességgel! Legyen szép napjuk ma is, a hét utolsó munkanapján! “Az időjárásjelentést bemondó meteorológus mondta: – Jó estét kedves nézőink! Mielőtt elmondanám a holnapi időjárás előrejelzést, szeretném módosítani a mai előrejelzésünket és szeretnék elnézést kérni a tegnapiért.”

Semleges