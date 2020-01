Reggeli elemzés: RC – Újabb csúcsok az amerikai piacon – 2020.01.14

Jó reggelt Mindenkinek! Kiégtem, mint a 100 wattos izzó. Elmúltak az ünnepek, messze a nyár, nem bírok járni a térdemmel (szétzúztam a tenisszel), maradt a téliszalámis zsemle, egy kis paprikával és paradicsommal, miközben írok, most azt puszilom be a bensőmbe. Így mindjárt tűrhetőbb a világ. Az evés boldogít? Az evés boldogít, legalábbis engem, persze biztosan nem a kelkáposzta főzelék, de a gigazsemle megteszi. Milyen egyértelmű, hogy a térd, a könyök hajlik, szolgálja az irányt, amerre mozdulni akarunk. Jelentős probléma, amikor nem szolgálja! Próbáltak már térdhajlítás nélkül járni? Én most pont ezt teszem, de nem próbálom, hanem nem tudom hajlítani. Nézzük a dolgok szebbik oldalát! Az evéshez nem kell a térdem. Az alváshoz sem kell a térdelem. Jól ki van találva az ember. Enni és aludni. Ez azért kevés lesz. Gondolkodni, írni, tévét nézni és számtalan dolog nem akadályoztatott csak mert a térd nem hajlik. Sőt! Még járni is lehet, csak se nem kényelmes, se nem hatékony. Nem is lenne óriási bajom vele, csak hát végre haladtam a lefogyás dologgal. Cicik feljebb, popó nem áll ki annyira, hasika laposabb, derék kicsit vékonyabb, most mi lesz? Visszatér a bálna? Úszás! Ezaz! Talán segít a regenerálódásban, mozgás is, hogy tartsam az elveszett kilóim és a közérzetem is jobb lehet. Ez lesz! 2020 nekem a mozgás éve lenne. Család, egészség, boldogság Feleim! Épp testeben ép(p) lélek. Kinek mi a helyzete, aszerint egy vagy dupla “p” betűkkel. Január közepe van, elvesztettük az év huszonnegyed részét és az egyik térdemet. Az idővel nem tudunk mit kezdeni, legalább a térdemet találjuk meg! Aki látja valahol, kérem jelentkezzen, valamerre a teniszpályák környékén hagyhattam el… Egy kis matematika: “- Haver, mennyi a pálinkának és az aszpirinnek az összege? -11! – Ez, hogy jött ki neked? – Hát, tudod a pálinka üt az aszpirin meg hat.”

