Reggeli elemzés: RC – Trump visszalépett egyet – 2019.08.14

Egyedül az OTP részvény árfolyama reagált jól a tegnapi nemzetközi fordulatra, a 12600 forint alatti tartományból 12780 forintig emelkedett az árfolyama, végül 12700 forintos zárással fejezte be a keddi napot. Most is a 12800 forinttal kezdődő zóna, mint ellenállás taszítja az egyébként legerősebb magyar vezető részvényünket.

