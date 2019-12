Reggeli elemzés: RC – Trump pénzügyeiről érdeklődnek ismét az amerikai törvényhozásban – 2019.12.06

Fehér szakállam? Az van… Fehér dús hajam? Az nincs! Piros köpönyegem? Az sincs! Sőt, ma reggel még kávém sincs, ami kimondottan nyugtalanít. Szóval nem én vagyok a Mikulás! Az igazság az, hogy nem is lesz EZ (mi is? Mikis) “Télapó hozza vagy Karácsonyi ajándék”, egyszerűen nevezzük üzletpolitikának. 2020-ra sem tervezzük ingyenes BÉT adat nélkül hagyni az Ügyfeleinket, tehát a következő napokban, de legkésőbb december közepéig érkezünk a tudnivalókkal. Kinézek az ablakon és olyan, mintha nem akarna megérkezni ma reggel a világosság. Olyan setét, szürke odakünn minden, hogy kedvem lenne ki sem mozdulni a lakásból. Miután hazajött Ő, a nagy Ő, azután megnyugodtak családi kedélyeink és kezdhetjük az utolsó felkészülési szakaszt a Karácsonyra. Péntek van ma, Mikulás ünnepe. Egy kicsit a kicsiknek, egy kicsit a nagyoknak is jutó, ‘előkarácsonyi’ érzés. Nekem nincs csizmám és nem is kaptam semmit. Nem is vagyok gyerek, kövér is vagyok, de senki ne sajnáljon, ismerem én a kis- és nagy boltok csokis pultjait. Nincs kávém. Kávé függő lennék? Inkább édesség függő. Esetemben a Karácsonyfára akasztott, függő szaloncukorka sem jó ötlet. Miért? Mert még megenném mindet. Fegyelem, kérem, fegyelem! Ez is egy relatív fogalom. Az ember abban korlátozza, fegyelmezi magát, amiben jónak látja. Három hétvégénk maradt a Nagy Ünnep elérkezéséig. “Képeslapra nem volt időm, hozzád mennék, de nincs cipőm. Szánkón csúsznék, ha hó lenne, maradjunk az SMS-ben.” Legyen még egy: “Ez lenni kici kínai Mikulasz szmsz. Lenni oco, nem drága, mégisz mutatni, hogy van gondolasz Rád. Kivanni neked jo ciszma ünnep, meg kiccaladod récire boldogossag!” Engedjék meg, hogy a jó hangulat végett érkezzen a számomra mindent vivő 2019-es kórházi vicc: “Szűk folyosó. Nyikorgó kerekek. A műtőágyon tolják a férfit, fehér falak övezik útját. Betolják egy szobába, körülötte fehér és zöld ruhás nők és férfiak sürögnek. Néhányan orvosi maszkot viselnek. Egyszer csak fölé hajól egy zöldbe öltözött, a maszkját az arcáról letolt férfi és így szól! – Nyugalom Zoltán, nyugalom ez csak egy rövid, rutin műtét lesz. – mormolja. – De hát doktor úr engem Istvánnak hívnák. – mondja meglepetten. Mire az orvos: – Tudom, igen, tudom, a Zoltán én vagyok.”

