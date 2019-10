Reggeli elemzés: RC – Trump ígérget, mert nem tetszik neki a piacok gyengesége – 2019.10.04

Jó reggelt! Ma bálba megyek, igazi bálba és nem “csak” a minden este esedékes tollasbálba (ágyikó). Szóval kedves Feleségem és én mulatni fogunk. Azt gondolják ez rendkívüli? Ugyan! Alapvetően mi majdnem minden nap mulatunk. Persze az attól függ, hogy kinek mit jelent a mulatság. Sosem voltam egy mulatozó típus és nagyon valószínű, hogy már nem is leszek, de amikor az embert a tanítványai várják el a bálba, nos az más. Tanítani bonyolult dolog és nem csak azért, mert eleve nehéz, hanem azért is, mert én például olyan “tanító” vagyok, aki nem sok jót igazol vissza a tanítványainak. Azután elérkezik egy pillanat, amikor már úgy tekintek rájuk, mély büszkeséggel, hogy “ez igen” ezek a srácok tényleg nem semmivé alakultak. Hogy ez mennyire az élet vagy mennyire a személyes, tanítói hozzáadás annak már talán nincs is akkora jelentősége. Szoktam mondani: a végeredmény a lényeg. Szóval bálozás lesz ma este és ennek azért van kiemelt jelentősége, mert az én drága Feleségemmel alig-alig jártunk bármerre az elmúlt évek gyermekes forgatagában, már úgy igazán Ő és én, amikor nem a “vegyél fel apa”, “fogd meg a kezemet”, az “éhes vagyok és pisilni kell” játszik, hanem büszkén foghatom életem szerelmének kacsóját és még talán meg is pörgetem faszerkezetű lábaimmal a táncparketten, valamelyik nem túl feltűnő területen. Tehát a ma este egy pillanat lehet, de nem egy hosszú pillanat, mert az a gyermekeinknek jár. Jó reggelt! Péntek van, bál van, süt a nap és jön a hétvége! Mi kell még? Kívánok Mindenkinek jó pihenést, tartalmas, családias, őszi mozgalmas vagy elterülős hétvégét! Utó Irat: ne hagyják kint a macskát éjszakára, mert könnyen hozzáfagyhat a járda széléhez! Üdvözlettel: Ferenc A Virág (no ez sem tűnik egy nemesi névnek, nehezen lehettem volna lovag véle Arthur király udvarában). “- Miért veszi le a szobaajtót a rendőr szeretkezés előtt? – ??? – Hogy a gyerek ne leskelődjön a kulcslyukon.”

