Reggeli elemzés: RC – Továbbra is a MOL a magyar piac legerősebb vezető részvénye – 2019.06.03

Ez már nyár! amikor pedig nyár van, akkor nyáriasan is kell gondolkodni. Mit jelent a nyárias gondolkodás? Azt jelenti, hogy örülni kell mindennek, aminek lehet, méghozzá azért, mert minden adott hozzá. Nyáron süt a napocska, csicseregnek a madarak, a gond és baj tova reppen? Vagy mégsem? Mégsem! Lehet viszont feledni a gondokat. Kezdjük el szervezni a nyarat! Mire lesz szükségünk? Hát persze, hogy egy tervre! Ez a terv több dolgot is taglal. Először is, hogy mennyi időt töltünk majd a munkahelytől távol. Értem én, hogy már rég le kellett adni a szabadságolási igényt, de sebaj, akkor kezeljük tényként, hogy mennyit leszünk távol. Ez viszont még semmi! Azt is tervezzük el, hogy milyen kiemelt eseményeket szeretnénk! Nézzünk engem! Júniusban megyünk a Balaton mellé (Zalakaros) egy, azaz egy hétre. Ez nyárkezdetnek kiváló. Júliusban legalább egy, de hátha sikerül a két hét Balaton. Ez már pörgeti majd a fáradt testet és lelket. Augusztusban pedig felülünk a repülőre és irány Törökország! Mi jöhet közbe? Már úgy értem, hogy mit tartok fontosnak közbe iktatni? Kellene legalább két este kártyával (ezt még engedélyeznem kell a Főnöknél, aki az én Drága feleségem). Idén szeretnék – gyerekkoromra emlékezve – legalább két vagy három alkalommal a hétvégén eljutni valamelyik budapesti strandra (ez egy új, de nagy terv). Mi jöhet még? Kirándulás! Ezt még óvatosan tervezhetem csak a Kétéves miatt, de valami levegős program egy kis sétával bele kell, hogy férjen a budai hegyekben. Mindezeken felül pedig ígérem és fogadom, hogy ameddig jó lesz az idő szeptember-október tájékán, megyünk még ide meg oda, hogy feledhessük mind tovább a majdan közelgő tél kezdetét. Ja és lemaradt a horgászat. Valamit erre is ki kell majd találnom, de ez is “engedélyköteles”. Jó reggelt! Rajtam látszik a nyárvárás felfokozott hangulata. Remélem másokon is! Legyen mindenkinek Boldog és napsütötte, de nem beleaszalódós nyara! “Nyuszika repül az erdő felett. Egyszer csak meglátja a rókát és lekiabál neki: – Róka, kérsz egy pofont? A róka megrémül a repülő nyúltól és nemet mond. Nem soká meglátja a farkast neki is lekiált: – Farkas, kérsz egy pofont? Ám a farkas is megrémül és nemet mond. Az erdő közepén meglátja a medvét, és neki is lekiált: – Medve kérsz egy pofont? – Igen nyuszika kérek. – Oké, akkor menj az erdő széléhez ott az oroszlán én is tőle kaptam!”

