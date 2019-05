Reggeli elemzés: RC – További mélyrepülésben az MTEL árfolyama – 2019.05.24

Alvás, pihenés. Rendkívül fontos dolog. Nem is mindegy hogyan és hol alszunk. Puha ágyikó vagy kemény matrac, hason, háton vagy oldalt alvás? Huh, rengeteg összetevő van! Erik a Mackó ezt gondolja: hetente egyszer a földön alszom, mert az teljesen rendbe tesz. – Én meg mindig meztelenül, nyitott ablaknál (télen is) alszom, de zokniban – tárulkozik ki a Rettenetes Torzonborz. Bonyolult dolog ez, de hasonló az evéshez. Bárki, bármit okoskodik a természetes helyzetekben kell hinni. Természetes a póz, ami nekünk jól esik. Természetes a megszokás, hogy mit veszünk fel alváshoz vagy éppen mit biztosan nem. A mennyit viszont nem feltétlenül a megszokott helyzeten kellene, hogy alapuljon. A hajnali fekvés folyamatossága közel sem természetes és a megszakított éjszakai alvás sem. Nem jó a világos, a lámpafény és még megannyi dolog. Nem vagyok alvásterapeuta, de aludni szeretek. Lehet, hogy szinte mindenki szeret aludni. Az viszont biztos, hogy mindenkinek kell aludnia. Aludni gyakorlatilag minden nap alszunk. Ez egy olyan “gyakorlat”, amit rendkívül ritkán hagyunk ki. Tehát tegnap megérkezett az új ágyam. Pontosabban új ágyunk. Pattancs a legkisebbik és én, tegnap óta nagy francia ágyban alszunk. Feladtuk a nappali kihúzható garnitúrájának oltalmát és rendes, tisztes ágyikóba kerültünk. Nem is tudom ma reggel forgatni a fejelemet, a szokatlan újdonságtól beállt a nyakam. Bezzeg a két éves! Ő boldogan alukált hajnalig, félóránként ellenőrizve, hogy apuci ott van-e mellette. Á, nincs elkényeztetve az ötödik, sem a negyedik, az ötéves az Édesanyját nyüstöli éjszakákon át, a kétéves az Édesapját. Most jönnek a hangok: nem egészséges dolog egy ágyban aludni a gyerekkel és a többi. Higgyék el végigjártuk az útját. Gyerek pszichológussal és rengeteg szakemberrel egyeztetve. A végeredmény a következő: a magyar szülök több, mint harmada együtt alszik a gyerekkel, az sem ritka, hogy akár az egész család egy ágyat birtokol. A gyerek fejlődése szempontjából pozitív a szülői közelség, a szülök szempontjából sok egyéb odafigyelést igényel a hitvesi ágy megosztása. Múlnak az évek. Nem lesz több gyerekem. A kicsikből is nagyok lesznek és Ali és Pati a két utolsó Kicsike, akikkel távozik a fiatalos középkor és majd helyébe érkezik – a remélem lassú – őszhajkorszakba fordulás. Addig is marad a legfontosabb a legfontosabbaknak, A Család. Jó reggelt! A nyakam majd “kiáll” (ha már beállt), segíthet rajta a szép idő. Legyen Mindenkinek káprázatos hétvégéje, boldog családi együttléttel! “- Hány órát alszol egy nap Móricka? – kérdezi az iskolaorvos. – Két-három órát. – Jaj, de hát ez nagyon kevés! – Mind az öt órán nem merek aludni.”

Semleges