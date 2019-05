Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ TovÃ¡bbi esÃ©s AmerikÃ¡ban â€“ 2019.05.30

Harmadik napja esik. Mintha északi vidékeken élnénk. Kell is az eső, isszák mohón a földek, szárazság jellemzi az elmúlt éveket. Esernyő, esőkabát nélkül elázik az ember az utcákon, de az esős idő gyakoriságának hiánya dézsányi vízzel öntözgetett Budapest utcáin az elmúlt két napban. Van ebben is valami szép, valami, ami szintén a gyerekoromra emlékeztet. “Cukorból vagy Fiam?” Kérdezte apai Nagyapám nem egyszer életem tavaszán, de ezek a hangok is már csak az emlékek szürkülő homályából suttognak vissza a fülembe, Nagyapám mély dörmögő hangján. Gyorsan múló évek letűnt tavasza, most a nyárváró hangulatommal vegyülve szentimentális képeket lopnak a szemebe és kedvesen simogatják kopasz fejemet láthatatlan karjaikkal. Egykoron a nagyszüleim voltak korban hasonlóak a mai koromhoz és amennyi jót mi gyerekként kaptunk a húgommal, annyi bőven elég, hogy emlékükkel telítse szívünket, zajló éltünk folyamán. Addig él az ember, míg szerettei el nem feledik. Vannak persze olyanok is, akiket az egész világ nem felejt, de azt meghagyom nekik, se nem irigylem, se nem vágyom rá, számomra lényegtelen a lét utáni emlékezés ismeretlen emberektől. Nézem az időjárás jövendölő mondásait az elkövetkező napokra és sokkal jobbnak nem tűnik a helyzet, lesz még zápor, zivatar, sír az ég, siratja a héten múló tavasz utolsó pillanatait. Minden évben, a tavasz múlásával, melegség tölti el a lelkünket: itt a nyár. Majd a nyár idején emlékezzünk erre a pillanatra, milyen áhítattal vártuk eljövetelét a nyári időnek, ami majd augusztus tájékán a testünket égeti forró karmaival, bújtatva minket a légkondi hidegébe. Jó reggelt! Már csak kettőt kell aludni és itt a meteorológiai nyár. Legyen mindenkinek esőtől megmenekült, száraz napja (a szárazság itt nem feltétlenül az italozás hiányára vonatkozik). “Kikötőben: – Elnézést, a macskám agyoncsapta az Ön kutyáját. – De hát az én kutyám egy Pitbull, hogy ölhette meg az Ön macskája? – Úgy, hogy vasmacska.”

