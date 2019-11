Reggeli elemzés: RC – Töménytelen pénz uralja a világot – 2019.11.04

Na, ez az igazi felhőszakadás, amire ébredhettünk a mai reggelen. Ebből sem lesz ma már napsütés… Túl vagyunk a három napos “ünnepen”. Ez az a munkaszüneti nap, ami nem igazán mindenkinek ünnep. Mégis csak a halottainkról van szó. Érdekes ez az ‘ünnepek’ dolog. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése, 1956-os felülkerekedés, ezek az ünnepeink inkább tűnnek nekem gyásznapnak, semmint hatalmas ünnepnapoknak. Érdekes a történelem. Rengeteg ember szeretne bekerülni a történelemkönyvekbe. Éppen ma reggel gondolkodtam azon, hogy mi a lényeg (nem, most nem az, hogy ragadjon a bélyeg), a lényeg nem odaát van, az az igazság. Akkor mi is a lényeg? A lényeg az, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, legyenek céljaink, lehetőleg nemesek és ha minden rendben, akkor jöhet a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg… Csak nem kerültem el. Máris kezdődik a találgatás: vajon miért írta ezt a bélyeg dolgot, csak nem? Csak nem! Nem élek kábszerekkel és őszintén szólva bélyeget is csak utoljára a Nagyapám gyűjteményében láttam. Most tényleg a bélyegről szóljon ez a reggeli? Nem, ne szóljon. Szóljon inkább arról a ma reggel, hogy közeledünk a Karácsonyhoz és kellenének még ajándék ötletek. Szóljon a mai reggel a kézzel készített ajándékokról. Aki tud barkácsolni, annak könnyű a dolga, jöhet valami egyedi fafaragvány sokan örülnek neki. Egy rajz… Viccesen hangzik? Pedig nem az. Kézzel készítetten egyedi. Előttem van, ahogy a Drága Feleségem beviszi a rajzomat és kiteszi az asztalára a munkahelyén. Furcsa lenne, de egyedi. Gyerekek tollából viszont hatalmas ajándék. Vers. Nevetnek? Ne tegyék! A vers egy gyönyörű ajándék, mert azt használjuk hozzá, ami manapság a legritkább: a fejünket. Családfa rajzosan. Na ez is egy szuper ajándék vannak hozzá alapsablonok is, tessék használni a pinterest.com oldalt. Aki éveket akar vele dolgozni, rajta, de lehet egy egyszerű néhány generációsat is csinálni, szerintem remek ajándék. Mi jöhet még? Volt, hogy a Drágám, aki sohasem énekel nyilvánosan, felénekelt nekem egy dalt (Lemon Tree), mert tudta, hogy ez nekem sokat jelent, sokat is jelentett! A magunk által készített ajándékok a legnagyobb kincsek, mert pénzzel nem pótolhatók, meg nem vehetők. Jó reggelt! Szabad a hétvégén rajzolgatni, festegetni, barkácsolni, verset írni stb. Fogják rám, én leszek szívesen a hunyó. Aki bújt, most, aki nem… megyek… Ez morbid: “- Mi a kannibálok kedvenc gyorskajája? – ??? – A pizzafutár.”

Semleges