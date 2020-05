Reggeli elemzés: RC – Tömegek az utcákon, dugók az autózásban – 2020.05.05

Tömegek az utcákon, dugók az autózásban, pedig Budapesten semmit nem oldottak fel. Nem bírják, nem bírjuk. Tanulságnak tökéletes, az embereket nem lehet hónapokra karanténba zárni, hiába indokolt a dolog. Nagy próbatétel ez a helyzet, vizsgázik az emberiség, a gazdaság, a társadalom. Nem könnyű a helyzet és nem is működik a dolog tökéletesen. Jó lenne, ha mielőbb visszatérne a régi életünk, de hogy pontosan mit is kell ezalatt érteni, az egyre nehezebb fogalomkör. Jó reggelt! Maradjunk továbbra is abban: szerencse, hogy nem lett tömeges megbetegedés a magyarországi koronavírus járványból. Nagyon nagy szerencse!

Reggeli hírlevél

Nemzetközi Értékelés Tömegek az utcákon, dugók az autózásban, pedig Budapesten semmit nem oldottak fel. Nem bírják, nem bírjuk. Tanulságnak tökéletes, az embereket nem lehet hónapokra karanténba zárni, hiába indokolt a dolog. Nagy próbatétel ez a helyzet, vizsgázik az emberiség, a gazdaság, a társadalom. Nem könnyű a helyzet és nem is működik a dolog tökéletesen. Jó lenne, ha mielőbb visszatérne a régi életünk, de hogy pontosan mit is kell ezalatt érteni, az egyre nehezebb fogalomkör. Jó reggelt! Maradjunk továbbra is abban: szerencse, hogy nem lett tömeges megbetegedés a magyarországi koronavírus járványból. Nagyon nagy szerencse! Semleges Negatív kezdés után pluszban zártak az amerikai vezető indexek. Közülük a DOW 30 index zárt a leghalványabb pluszban 0,11 százalékkal, az SP 500 index 0,43 százalék, a NASDAQ index 1,23 százalék pluszban fejezte be a kereskedést. + A nagyobb technológiai cégek segítették pluszba tegnap az indexeket Amerikában. Apple: 1,41%, Facebook 1,48% stb. + Trump: biztos vagyok benne, hogy az év végéig lesz koronavírus vakcina. + Ralizik az olaj, messze már a negatív árazás. Az arany árfolyama sem tud továbblépni az 1700 dolláros “kategóriából”. +

Magyar Értékelés 604 pontos esés a Budapesti Értéktőzsdén, 34576 pontra csökkent az index. Még nem fordult drámaira a helyzet, könnyen folytatódhat az emelkedés (rövidtávú trendként). — OTP: jelentősen gyengült tegnap az árfolyam, de sikerült 9250 forint felett maradni (9285 forint), így nem változtak a pozitív kilátások. Amint az esésben sokáig volt tartópillér a 9500 forint, úgy most az emelkedésben is komoly szintnek tekinthető. — 2032 forinton zárt a MOL, érdemit nem gyengült az árfolyam, az olajár emelkedése támogató. + 386 forintra gyengült vissza az MTEL, az első negatív napon gyengének bizonyult a vételi erő. — 352 forint egy euró és 323 forint egy USA dollár. Stabil a forint, nem gyengül tovább. ++

Indexek S&P 500 N/A Dow Jones Ind N/A DAX 10 466,80 (-394,84 -3.64%) NIKKEI 19 619,35 (-574,34 -2.84%)

BÉT előző záró BUX 34 576,84 (-604.06 -1.72%) OTP 9 285 (-255 -2.67%) MTELEKOM 386 (-14 -3.5%) RICHTER 6 760 (-130 -1.89%) MOL 2 032 (-10 -0.49%)

Kapcsolat:

www.randomcapital.hu

Tel: +36 1 501 3300

Email: info@randomcapital.hu