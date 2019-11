Reggeli elemzés: RC – Tesla meglepetés: Cybertruck – 2019.11.22

Péntek van és ennek most kifejezetten örülök. Mehetünk plázázni. Fénypompában úszik minden, lassan tényleg ráfordulunk a Karácsonyi finisre. Ki gondolta volna a dinoszauruszok korában, hogy az emberiségnek ilyen fontos lesz a Karácsonyi, év végi ünneplés, legalábbis a keresztény részén e világnak? – Tényleg ez a bugyuta kérdés a mai napindító? – hitetlenkedik a Rettenetes, a Torzonborz, egyben: a Rettenetes Torzonborz. Akiii eeeegyszer majdnem utazott, na min utazott? Aki beküldi nekem a választ a reggeli@randomcapital.hu email címre, ügyfélszámmal együtt, az fog kapni egy OGA (online gazdasági akadémia) bögrét, amit majd decemberben lehet átvenni a Random irodában, vagy bármelyik rendezvényünkön 2020-ban. Tehát a kérdés újra? Min utazott majdnem a Rettenetes Torzonborz? Lehet súgni egymásnak fórumokon, bárhol… Megjegyezném, hogy az OGA bögre unikális lesz, mert ebben a formátumban sohasem adunk ki azonos OGA bögrét. Na, szóval. A Rettenetes Torzonborz csak utazgasson, ahol és amin akar, de mit is gondolhattak a dinoszauruszok korában? Persze, hogy semmit! Akkoriban nem volt, aki gondolkodjon. Kezdem azt hinni, hogy igaza van ennek a Torzonborznak, ennek így se füle, se farka. Gondolta volna a régi időkben bárki vagy senki, de túl az Óperencián, ott ahol a kúrta farkú malac túr, élt egyszer egy hölgy, úgy hívták Áprilka. Áprilkának ma van a névnapja. Ez egy ellentmondás. November van! Na jó, engedjük el mára (is) a hülyeséget és menjünk plázázni Karácsonyi feeling-el Áprilka nevenapjának tiszteletére. Ennek sincs értelme? Akkor boldog névnapot minden Áprilkának! Na, ennek van értelme és akkor menjünk plázázni. Ne feledjék, Torzonborz, min utazott majdnem?, megküldés reggeli emailre, bögre kapás, Karácsonyi feeling, plázázás és tik-tak ketyeg a képzeletbeli óra, közeledik a Karácsony… “A szőke nő odamegy a benzinkutashoz és így szól: – Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig! Mire a benzinkutas: – Túl messze van, álljon közelebb! Erre a szőke nő odasimul teljesen a benzinkutashoz. – Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!”

