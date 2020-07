Reggeli elemzés: RC – Tesla: hihetetlen, de 1208 dolláron záró árfolyam – 2020.07.03

Kukucs! Na ki van itt? Én vagyok… Tegnap annyira rám ült a pénteki érzés, hogy iziben el is búcsúztam mindenkitől a hétvégére… Csakhogy csütörtök volt, ezúton köszönöm a tucatnyi felvilágosítást! Így hát, aki bújt, aki nem, én ma reggel is itten vagyok ehun-e, mert a péntek az bizony máma van má’, nem tegnap volt. Vajon mi lehet az oka, hogy a napokkal sincs könnyen tisztában az ember? Nos, a hónapokig tartó otthon tartózkodásnak lett ez az eredménye. A napok összefolytak, hasonlóak lettek, érdemi különbség abban volt, hogy otthonról dolgoztunk hét közben, majd otthon nem dolgoztunk hétvégén. Amikor annyira sok felé kellett járkálnom hét közben, hogy azt sem tudtam merre a fejem, előfordult, hogy szombat reggel is majdnem nekiindultam a munkának. Most a fordítottja történt, a sok otthon üléstől a munkát hagytam volna el szombat helyett pénteken. Jó reggelt! Megbolydult a világ, feje tetejére állt, vagy mondhatni a fejem tetejére álltak a dolgok. Ma viszont biztosan péntek van (mondjuk tegnap is annak tűnt reggel), így aztán a héten másodszorra kívánok kellemes pihenést a hétvégére. “- Nem szeretnék teherbe esni, mondja, van valami biztos szer terhesség ellen? – Van. Egy pohár tiszta forrásvizet kell meginni. – Előtte vagy utána? – Helyette.”

