Reggeli elemzés: RC – TESLA eredmény: Gyönyörű számokat publikált – 2020.07.23

Reggel. Szép reggel. Akkor maradjunk is ennél: Szép reggelt! A szép jobb, mint a jó reggelt, de akinek nem, annak “Jó reggelt” is! Egy fél literes pohár (nálam inkább bögre), három kiskanál őrölt kávé, közel fél liter tej és öt darab kockacukor. Így készül a reggeli koffein-cukor bomba. Miközben írok, kortyolgatom, a kortyolgatásra szinte végtelen, félliteres tejeskávémat. A ma reggel tudják miben különbözik a kávém tekintetében? Abban, hogy nem csak kortyolgatom a kávém, hanem le is írom, ide ni… Mi is a kávé? Egy reggeli ébresztő? Egy szokás? Egy “édesség”? Nekem mindegyik. Az az igazság, hogy ha nem iszom, akkor sem történik semmi, de ha tehetem, hát megteszem, mert tenni jó azt, ami jólesik, főleg, ha igazán nem káros és másnak sem árt. Én ezt gondolom a kávémról. A kávém és én. Lehetőleg minden reggel. Szeretem őt, ezért megiszom. Kicsit despota a helyzet, de jobb odabent, mint kint. (Shrek mondta a “böfiről”: jobb kint, mint bent, nos a kávémmal fordított a helyzet.) Még egyszer szép reggelt, szép napot, szép estét, a melegből ma sem lesz híján, a melegtől és alvástól elnyűtt testünket pedig felvidíthatja, na mi, na mi?? A KÁVÉ… “- Képzeld, ha este kávét iszom, nem tudok tőle aludni. – Érdekes, ez velem pont fordítva van: ha alszom, nem tudok kávézni!”

