Reggeli elemzés: RC – Tesla? 12 százalékot húztak bele a split napján – 2020.09.01

Helyezzük el magunkat valahol a térképen. Nem is észak, nem is dél. De nem is Középfölde. Ez a hely valahol a tökéletes Európa szíve. Nem túl magas,így nem kell sehol feljutni a “csúcsra”, de nem is teljesen lapos, így van benne némi változatosság. “Folyós”, ami a területünkön áthaladó folyókat illeti és ha már a vizeknél tartunk, van nekünk Balatonunk a édes-sekély vizű európai családi csoda. A főváros? Gyönyörű! A kanyargó Duna végtelen természeti szépségeket telepített a jobb és bal partjára, kavicsos, madaras, hegyes-dombos kanyarulatainál nem is létezik talán szebb folyami ártér. Magyarország. Kinek mit jelent? Nekem biztosan sokat. Valahova tartozni lényeges, fontos. Mától nem támogatott a külföld irányába indulni. Ismét bezárt az ország. Bezárt?! Éppen most nyílt meg belülről! Egy akkora embernek, mint én, az ország határain belül is végtelen a tér. Így ha mehetnékem van, megyek is idebent. Határaink között maradva legalább több marad egy időre megint belőle/belőlünk: Magyarország/magyarok. Jó reggelt! Nekem messzi, hogy Messi átigazol. Hát nem foglalkozom vele. Arcomon a maszk (feleségem szerint Elon is innen kapta a nevét, mert Musk), fejemen a sapka, lábamon a cipőm, ne kerüljön az utamba semmi úttalan, mert a szmogos, felhős Budapest utcái amíg a talpam alatt feszülnek nagy testem nyomása alatt, addig én vagyok az a homo sapiens-sapiens, aki bátran, otthonosan mozog e bezárt ország határai között (is)! “A rendőr megállítja a szőke nőt: – Hölgyem, kérem a nevét! – Na de akkor engem hogyan fognak hívni?”

Semleges