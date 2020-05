Reggeli elemzés: RC – Teljesen megakadt az OTP árfolyama – 2020.05.07

Jó reggelt! Tegnap elmentem gumicserére, azt gondoltam, hogy amíg cserélik megírom a reggelit, de más idők járnak. Se leülni nem tudtam, se a váróban ott maradni, kiszorultam az utcára és ott bolyongtam másfél órát, se reggeli, se ücsörgés. Tényleg más idők járnak. Távolságtartás, maszk, nem szívesen látott “vendégek”. Nagyon, nagyon rühelem a Koronát! Eddig sem szerettem, de most már nagyon meg is untam. Elüldözném, de sehol sem lelem. Agyoncsapnám, de nem látom hol van. Remélem, igazán csak remélem, hogy hamarosan csupán az emlékeimben marad meg, de ott is egy horror szerű rossz emlékként.

