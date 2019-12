Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ Tegnap ismÃ©t turbÃ³ Ã¼zemmÃ³dba kapcsolt a BÃ‰T â€“ 2019.12.19

December 19. csütörtök. Az év 353. napja és még 12 nap van hátra a 2019-es évből, legalábbis a Gergely-naptár szerint. Ez a nap is, mint minden társa híres nevezetes dolgokról, két ilyet említve: 1. 1895 – Magyarországon engedélyezik, hogy az egyetemek bölcsészettudományi és orvosi karát női hallgatók is látogathassák. 2. 1972 – Az Apollo–17 űrhajó visszatér a Földre. Random közérdekű: Figyelem-figyelem (achtung-achtung), mint a strandokon a hangosbemondóval (egy kis képvilág a figyelemfelkeltéshez): tájékoztatunk Mindenkit, hogy még javában tart a jelentkezés a 2020-as első negyedévi akcióra, hamarosan megkezdjük a visszaigazolást az eddig jelentkezőknek. Információink szerint ismét lesz “platform díj” a BÉT legeken, reméljük mind több elégedett Random Ügyfél adja majd le a Randomra a voksát. Szóval elmúlik az év és hamarosan jön a következő. Nem emlékszem írtam e már ide egy régi kis emlék versemet, ha igen akkor is fogadják szeretettel, ha nem akkor is: “Eltelik egy év, jön helyette másik. Elmúlik a tél, új remény virágzik. Elszaladt a világ, de majd megtalálom, Minden szerettemnek csak a jót kívánom!

Elfújta a szél őszfának levelét. Eldobta a leány kedvesének szívét. Elszaladt a világ, de majd megtaláljuk, Minden szerettünknek csak a jót kívánjuk. És ha rosszabb nem lesz jövőre az évem, Akkor teljesült is, mindaz, amit kértem.” Még két darab reggelit tervezek erre az évre, egyet holnapra, egyet december 30. napjára. E kettőn kívül még hétfőn van egy munkanap, ha történik a hétvégén komolyabb dolog, vagy holnap este, akkor jelentkezem hétfőn is. Jó reggelt! Most már tényleg beléptünk az utolsó utáni pillanatokba, ami látszik is a városi forgalmon, tegnap egy óra alatt jutottam le a belváros közelébe. Kitartás Mindenkinek és nagyon-nagyon kellemes, ünnepi hangulatot kívánok! Elnézést a “kissé” vulgáris szövegért, de ez az egyik sláger vicc 2019-ben:

