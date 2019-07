Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ Sosem volt mÃ©g Trump amerikai elnÃ¶k nÃ©pszerÅ±bb, mint jelenleg â€“ 2019.07.08

Tegnap elgondolkodtam a házakon, lakásokon, otthonokon. Milyen érzés is az embernek, amikor van egy saját lakása, háza? Egy szóval? Jó! Nem mintha nem lenne számos más megoldás az albérlettől kezdve a sátorozáson keresztül a panziókig. Hűha ezek drága megoldások! Biztosan? Valószínűleg igen. De most nem is az a kérdés, hogy melyik olcsóbb vagy drágább, hanem az, hogy mit érzünk, amikor valami úgy igazán a miénk. Van valamink. Rendelkezünk valamivel. Mi döntünk róla, alakítjuk, rendezzük… Hmm. Szerintem ezek fontos érzések. A “van valamink” azt jelenti, hogy legyen az kicsi vagy nagy, szép vagy még szebb, esetleg legszebb, az a mi felségterületünk, az a mi tulajdonunk, az a mi lelkünk, a szívünk, akik igazán mi vagyunk. Ki is valójában egy gyerek? A mi vérünk? Ez mit jelent? Nem gondolnám, hogy a vér számít. Az egy folyadék az emberben ráadásul közel sem azonos a gyerekünk vére a miénkkel, részben valóban belőlünk van a gyerek, de kétlem, hogy egy majom, a gólya, a kutya és a többi élőlény azért szeretné a gyerekét, mert az ő vére. Nincs is így, csak jól hangzik, vagy még jól sem. Én attól szeretek dolgokat, embereket, hogy hozzám tartoznak. Például a Feleségemnek semmi köze nincsen vérben, genetikában hozzám (legalábbis remélem) mégis imádom, szeretem, hozzám tartozik. Emberek, tárgyak, gondolatok, fogalmak, álmok, materiális és nem materiális dolgok összessége. Tegnap elgondolkodtam azon, hogy ki is vagyok én. Egy ember, akinek vannak dolgai. Persze két füle, egy szája, két karja, két lába, egy feje és persze egyáltalán nem igaz rám: “pont, pont vesszőcske, készen van a fejecske. Kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a török basa”. Akkor mi az igaz rám? “Pont, hogy nem is vesszőcske, tojásból a fejecske. Vastag nyaka, nagy a hasa, rá sem megy a rövid gatya. De ha nevet, reng a szája, föl és le jár a tokája. Kopasz feje, fázós bőre, kalapja a fejfedője. Mert a haja rég elhagyta, elviselni ő sem bírta. Fésülködős reggel, helyett, fésű nála nem kap helyet. Ej, de hetyke ez a gyerek!” Jó reggelt! Ez az “átköltemény” például az enyém. Rossz vagy jó, de belőlem van. Ezzel kívánok Mindenkinek minden jót a hétre és természetesen egy viccel is: “- Rendőr bácsi! Rendőr bácsi! Tessék gyorsan jönni, apukám felakasztotta magát! – Engeeem?”

