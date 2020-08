Reggeli elemzés: RC – Semelyik hitelminősítő nem rontotta a magyar besorolást – 2020.08.17

Már azt sem tudják mi számít nekik és mi nem. A telefonunkon nyomogatott játékok közül nem egy olyan népszerű, hogy igazi tömeg szolgáltatást jelent a létük. Aztán addig civakodnak a gyártók a “forgalmazókkal”, ameddig akár mindennek vége is szakadhat. Ez történt a múlt héten az Epic Games játékgyártó és az Apple, Google között. Az Epic úgy gondolta megkerülheti a két óriást, “ők” pedig úgy, hogy nem megkerülhetőek. Most majd jöhetnek a perek, ha nem egyeznek meg. Kinek fizetünk és mennyit a játékokért, vagyis legtöbbször már nem is a játékokért, hanem a bennük található játékon belüli fizetségekért? Behúznak minket a játékba ingyen, de ha valaki rendesen akar haladni a játékkal, minden funkciót szeretne: akkor bizony fizet és nem is keveset. A folyamatos online világban mindent tud rólunk a játékgyártó és igyekszik is mindent eladni nekünk, amiért csak fizetni lehet/kell. Harcos játékok jobb fegyverei, a tenisz játék ütő húrjai, a termelős játék földjein a gyorsabb termesztés és ezer egyéb kitalált dolog, mind-mind hatékonyabb, gyorsabb, ha fizetünk, általában valami olyan játékpénzért, amivel ezeket a “többlet szolgáltatásokat” elérhetjük. Így aztán a játék gyártó és forgalmazó degeszre keresi magát (napról-napra), majd ha még többet akarnak: veszekednek egy nagyot egymással. Szép… “Két kamera sétál órák óta a sivatagban. Az egyik már nem bírja tovább, és összeesik. A társa megkérdezi tőle: – Felvegyelek?”

Semleges