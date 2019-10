Reggeli elemzés: RC – Richter: 5390 forintos záróár, gyakorlatilag 5800 forintig egyenes lehet az út – 2019.10.30

Szerda van. Már közel sem annyira nyárias az idő. de azért még ezzel az idővel is kiegyeznék a téli időszakra. Indul a betegségi szezon, köhög a gyerek, köhög az Asszonka, kórház a városszélén alakul, én leszek a doktor bácsi. – Jó reggelt kívánok, itt Virág doktor úr jelentkezik, kicsi köhögés, enyhe megfázás, orrfújás és hörghurut meneküljetek, jön a doktor bácsi! Na, doktor sem leszek már, de őszintén szólva nem is vágynék rá. Orvosnak születni kell, a gyógyítás művészet, az emberi test bonyolultabb bármelyik hangszernél. Nem mondom, hogy nem szeretem a Feleségem testét, mint hangszert, de ebbe most nem mélyednék el. Majd kapom a perverz, magárt doktor bácsinak tituláló, az emberi testet hangszernek hazudó rém képét, aki ijesztgeti a betegségeket, mintha bármi ráhatása lenne az orvosi folyamatokra. Rendben. Maradok magam, magamnak, magamtól, magabiztosan, de nem magamutogatón. Ez sem egy könnyű reggel. Torkomon folyik a kávé, szemem kidülled a monitor előtt, a pólom vízes a teniszből átöltözetlen íráskényszer azonnali kötelezettségeként és még hol van az indulás a munkába, megfürödten, tisztán, fogat mosottan? Odébb! Jó reggelt! It a doktor bácsi beszél, a kopasz, nagy orrú, pocakos pasas. Nem kell szeretni, de az sem baj, ha nem utálnak. Keserves magányom híjján, körülöttem szerető családdal, ez bőven lehetne elég és annyira lehetne elég, hogy elég is. Már nem úgy “elég”, mert ahhoz oxigén is kell, hanem elegendő, mert ahhoz viszont nem kell oxigén. Ilyen egyszerű ez, Babocsai néni. Mindenkinek kellemes hét közepét, bevágom magamat a zuhany alá, ha holnap nem jelentkezem, akkor lehet, hogy belefulladtam a mosdóba. Nem mondom, hogy elegáns halál és azt sem, hogy gyors, habár 113 kilóval erősen lehetetlennek tűnik. Csodák azért még lehetnek. Viszláááááát… “- Hogy mondják más szóval, hogy festékkatalógus? – Mázlista!”

Semleges