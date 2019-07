Reggeli elemzés: RC – Rekordok, rekordok hátán – 2019.07.12

Ismét vége a mai nappal egy nyári, dolgos hét. Cserébe a hétvégén már nem csak hűvöst, hanem esőt is kapunk a nyakunkba. Szép nyár, szép remények. Emberek dúdolnak az utcán régi-új dallamokat, madarak csicseregnek a fák ágain és zöldell minden, ami télen majd kopár lesz és kies. Akkor minden rendben van? Kinek igen, kinek nem. Mert az ember olyan, hogy sír, ha fáj, sír ha nem fáj, sír ha hatnék, mert a sír az hatnék, vagyis sírhatnék…Fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben! Elgondolkodtak már azon, hogy mennyire érdekesek ezek a mondások? Jól érezzük magunkat a bőrünkben… Könyörgöm ne képzeljék el, hogy milyenek lennénk a bőrünk nélkül! Egy igazi horror show… Jaj, elképzelték? No, hesegessük el magunktól e csúf gondolatokat. Gondoljunk valami másra. “Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt…” – énekelte Pataki Attila az Edda Művek énekese. Mindenki álmodik valamiről. Ki egy világról, ki egy virágról, ki egy virágszálról, ki egy világszámról. Szóval megint itt vagyunk. Álmok, vágyak, emberek, ígéretek. Sokan közülünk megígérték a következőket: Az úttörők 12 pontja 1. Az úttörő hű gyermeke hazánknak, a Magyar Népköztársaságnak, felelősséggel dolgozik érte. 2. Az úttörő erősíti a népek barátságát, védi a vörös nyakkendő becsületét. 3. Az úttörő szorgalmasan tanul, a világ és önmaga megismerésére törekszik. 4. Az úttörő gyarapítja és védi a szocialista társadalom értékeit. 5. Az úttörő ahol tud, segít és önként szolgálja a közösséget. 6. Az úttörő igazat mond és igazságosan cselekszik. 7. Az úttörő szereti, tiszteli szüleit, nevelőit és az idősebbeket. 8. Az úttörő igaz hű barát. 9. Az úttörő bátor és fegyelmezett. 10. Az úttörő szereti és védi a természetet. 11. Az úttörő edzi testét és óvja egészségét. 12. Az úttörő úgy él, hogy méltó legyen a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség tagságára. Lefordítom ezt a mai világra: 2019. felnőttjeinek 12 pontja (úttörő átdolgozás): 1. Szeresd a Hazádat! 2. Nem háborúzz más népekkel! 3. Képezd magadat! 4. Legyél hasznos a Társadalomnak! 5. Vállalj társadalmi felelősséget! 6. Ne hazudj, ne lopj! 7. Szeresd családodat, felebarátaidat! 8. Legyél közösségi! 9. Légy tudatos (a pénzügyeidben főleg)! 10. Óvd a természetet! 11. Vigyázz magadra, nem mindent fizet a Társadalombiztosítás! 12. Élj úgy, hogy a végén tükörbe is tudj nézni! Jó reggelt! Az általánosan megfogalmazott értékek, minden korban, rendszerben értékek tudnak maradni! Én voltam Kisdobos és Úttörő is, nem érzem magamat sem kevesebbnek, sem problémásabbnak tőle. (Persze lehet, hogy csak én látom másként..) Jövő héten folytatódik nálunk a balatoni nyár. Nem lesz csúcsidő, de nem fogunk unatkozni. Szép hétvégét és aki most indul pihenni, nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok! “A Kisdobosból lett Úttörő”.

